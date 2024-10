Alla stazione con un coltello. Denunciato

Si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Livorno con un coltello a serramanico tipo “pattada” della lunghezza complessiva di 24 centimetri di cui 12 di lama. Così i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 50enne residente nel pisano per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. I carabinieri hanno notato nei pressi della stazione alcuni soggetti a piedi e, notandone l’atteggiamento sospetto, hanno fatti controlli. In esito ad essi, sono emersi precedenti del 50enne, inoltre quest’ultimo si è mostrato particolarmente insofferente alle verifiche. A quel punto, è stato trovato il coltello.