Alla scoperta del Nuti musicista "Spiriti solitari" allo Spazio Mumu

Un omaggio sul territorio a un artista davvero unico. È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Francesco Nuti, il popolare attore e regista toscano che "per un ultimo, bizzarro scherzo della sorte è venuto a mancare nello stesso giorno di Silvio Berlusconi, così che la sua morte ha finito per essere retrocessa dietro le quinte di una scena occupata dalla dipartita del Cavaliere". Anche per questo, Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, ideatori e conduttori di Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati, hanno deciso di dedicare, domani, un’intera serata della loro rassegna. "Apparteniamo a una generazione – spiega Bartelloni – che è di fatto cresciuta con i film di Nuti; che ricorda i suoi esordi con i Giancattivi, il suo affermarsi come ‘solista’, il suo passare dietro alla macchina da presa e divenire regista di sé stesso". La via che i due hanno scelto per avvicinarsi e raccontare il mondo di Nuti è tuttavia laterale, inconsueta: quella della musica. L’evento, infatti, si intitolerà: "Sulle note di Nuti: una serata con Francesco". "Quello del Nuti cantante, cantautore, musicista – racconta Masoni – è un profilo noto, ma poco esplorato e ancor meno raccontato, nonostante in molti dei suoi film ci siano delle sue incursioni musicali, ora inserite nella colonna sonora affidata al fratello Giovanni e immortalate dalla macchina da presa. Con il nostro incontro, oltre a ricordare Francesco offrendogli una nuova ribalta, cercheremo quindi anche di riscoprire questo suo lato". L’appuntamento domani alle 21:30 allo Spazio MUMU (Via Lenin 155D – S. Giuliano Terme), con possibilità di partecipare, prima, all’aperitivo-cena: saranno proiettati vari filmati tratti dai suoi film più celebri (Biglietto € 5,oo – con aperitivoCena 15 - Info e prenotazioni: 371.6520416 – [email protected]).