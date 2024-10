Alla riscoperta degli anni ’70 tra parole e musica

Un mix di racconto e musica per riscoprire l’Italia degli anni settanta. Andrà in scena oggi alle 18 alla Biblioteca P. Impastato di Cascina "La stagione calda - itinerari per parole e note nell’Italia degli anni settanta", lo spettacolo che Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai porteranno in scena nell’ambito della nuova stagione di "Libri lungo le mura", la rassegna annuale di eventi culturali organizzata dal Comune di Cascina con il patrocinio della Regione Toscana. L’idea di una riflessione sull’atmosfera politica, sociale e culturale dell’Italia di quegli anni nasce, dicono gli autori, "dalla convinzione che quel periodo di storia recente del nostro Paese sia stato non solo uno spartiacque decisivo tra la società del dopoguerra e quella contemporanea, ma anche una sintesi e una dialettica tra idee e ideologie, innovazione e conservazione, in cui si possono rintracciare temi, riflessioni e fermenti di straordinaria attualità".

Anni di lotta politica, di manifestazioni, contestazioni ma anche gli anni del femminismo, delle grandi battaglie per i diritti civili, dei cantautori, come Gaber, Guccini, De André, De Gregori, Conte, Dalla, Battiato, Gaetano. L’obiettivo è quello di suscitare "una riflessione su quanto la conoscenza del passato sia utile non solo per decifrare, ma anche per arricchire il nuovo, o presunto tale, che avanza". L’evento sarà articolato in tre diversi incontri con cadenza mensile: si parte oggi con "La canzone d’amore negli anni settanta", si prosegue il 17 novembre con "La canzone politica negli anni settanta", e si concluderà il 22 dicembre con "La canzone sociale negli anni settanta". Ingresso gratuito.

S.T.