Alice Emozioni Master Songs

Dopo il successo delle date estive, Alice, una delle voci più intense e raffinate del panorama musicale italiano, è pronta a riportare il suo nuovo progetto musicale ";Master Songs" nei principali teatri d’Italia. Un percorso emozionante e poetico che intreccia canzone d’autore e poesia, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. Tra le date in programma, domani, venerdì 22 novembre, alle 21 Alice si esibirà a La Città del Teatro di Cascina. “Master Songs” è un progetto nato dal desiderio di Alice di celebrare non solo il proprio repertorio, ma anche i grandi nomi della canzone d’autore italiana che hanno segnato la sua carriera e l’hanno accompagnata nel corso della vita. Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini: ogni nome in questo elenco rappresenta una tappa fondamentale della musica italiana e del percorso artistico di Alice. Nel concerto, inoltre, ci sarà uno spazio dedicato alla poesia, con brani musicati di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Alice spiega così il significato di questo progetto: "Dopo quattro intensissimi anni in cui ho reso omaggio a Franco Battiato, attraverso un tour in continua evoluzione con moltissimi concerti e l’album ‘Eri con me’, realizzato con l’Orchestra I solisti Filarmonici Italiani e Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione, interpretando e rivivendo sempre con immutata commozione e intensità le sue meravigliose canzoni, ho sentito il desiderio di condividere anche canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico, che sento in modo speciale e che in questo momentoa considero molto significative, Master Songs. Oltre alle mie canzoni, - prosegue Alice - riservo una particolare attenzione alla canzone d’autore, con brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini e dedico un momento speciale a poesie in musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Come sempre per me è un privilegio condividere un frammento di vita e dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire, insieme ai musicisti straordinari Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso chitarre, Chiara Trentin violoncello acustico ed elettrico, che saranno con me sul palco.

info 050.744400 [email protected] Prevendita biglietti in teatro e nel circuito Ticketone