Pisa, 4 dicembre 2019 - Un tatuaggio tutto dedicato alla mamma. Alessia Logli, figlia di Antonio Logli e Roberta Ragusa, si è tatuata sul fianco sinistro il nome della madre con accanto un cuoricino, simbolo di un amore che durerà per sempre. Alessia Logli, oggi 19enne, aveva 11 anni quando la mamma svanì nel nulla in una notte di gennaio di otto anni fa.

"Una mamma - ha scritto Alessia su Instagram pubblicando la foto del tatuaggio - ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi. Ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po' come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me", la dedica conclusiva del post che in tanti hanno voluto commentare affettuosamente fra cuoricini, incoraggiamenti e pensieri rivolti a Roberta. Antonio Logli è stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie.