Alcune idee per incentivare l’utilizzo dei pullman

L’utilizzo delle macchine crea traffico e rende l’aria più sporca. Se più persone prendessero l’autobus, le strade sarebbero più libere e l’aria più pulita. L’utilizzo degli autobus andrebbe incentivato. Ci sono molti modi per farlo. Si potrebbero, ad esempio, acquistare nuovi autobus elettrici. Sarebbe utile inoltre aggiungere più corse, così le persone non dovrebbero aspettare troppo tempo. Un’altra idea interessante sarebbe quella di aggiungere fermate più vicine alle scuole, ai parchi e ai punti di riferimento della città. Le fermate stesse dei bus possono essere migliorate. Collocare sempre una pensilina e una panchina renderebbe l’attesa più comoda. È necessario rendere puntuali gli autobus. A volte le persone non li prendono perché devono aspettare troppo. Se si organizzassero meglio gli orari, sarebbe più facile usarli tutti i giorni. Per promuovere l’utilizzo del bus sarebbe utile organizzare una giornata dei trasporti gratuita, così i cittadini potrebbero provare il servizio senza pagare il biglietto. Anche mettere cartelli con informazioni chiare e in più lingue aiuterebbe chi non sa dove fermarsi e che biglietto comprare, soprattutto i turisti. Se tutti facessero un piccolo sforzo e usassero di più i mezzi pubblici, la città sarebbe migliore e più pulita. A nostro avviso, si dovrebbe sostituire completamente il biglietto cartaceo con tessere fisiche o virtuali, acquistabili in diversi punti vendita, che permettano l’accesso agli autobus tramite apertura di tornelli, così da evitare l’evasione del biglietto e allo stesso tempo facilitare i pagamenti.