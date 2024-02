Al volante dopo aver alzato il gomito: tre denunce sulle strade

PISA

I carabinieri della Compagnia di Pisa, domenica, nel corso dei servizi del controllo del territorio, hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi al test ematici antidrova e per non aver ottemperato a lasciare il territorio dello Stato. Nello specifico, i militari del Radiomobile hanno denunciato un automobilista che, a seguito di test con etilometrico, si è scoperto avere un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. All’uomo, è stata altresì ritirata la patente di guida. Sempre i carabinieri del Radiomobile, la scorsa notte, hanno controllato un secondo automobilista anche lui con tasso alcolemico quasi pari al triplo del limite di legge. Anche in questo caso, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, è scattato il ritiro della patente di guida. Domenica invece hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana un soggetto, sorpreso in violazione della misura del divieto di ritorno nel comune.