Al via venerdì la seconda edizione di 'Pisa Art Week'

E' stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti l'iniziativa 'Pisa Art Week', organizzata dall'associazione Athena, che questo fine settimana trasformerà Pisa in una galleria diffusa, aperta e alla portata di tutti.

«Siamo convinti che l’arte sia davvero patrimonio di tutti - spiega Annalisa Sofia Pezzulo, presidente dell'associazione Athena - Pisa ha tutte le carte in regola per proporre manifestazioni di grande richiamo anche in questo settore, intercettando nuovi segmenti di turisti e visitatori».

Il principale spazio espositivo sarà agli Arsenali Repubblicani, ad ingresso libero dalle 10 alle 20, dove saranno ospitate le opere di quattro artisti con diverso stile e ispirazione, ma con un punto di riferimento in comune, ossia l'arte classica rielaborata in chiave moderna.

Evidenzia «la grande sinergia che anima questo evento» il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. «Pisa è città d'arte e di storia - continua -, abbiamo scoperto che sta diventando uno dei musei di street art a cielo aperto più grandi del mondo e grazie a iniziative come questa Pisa si mostra realmente dinamica e ci permette di conoscere tanti giovani artisti. Una mostra diffusa, che vede sinergia tra gli assessorati al Turismo e alla Cultura, e tra alcuni tra i principali luoghi dell'arte tra il nostro territorio».

«Questa iniziativa sottolinea ulteriormente l'importanza della nostra città anche nell'ambito della storia dell'arte dall'antichità ad oggi - aggiunge l'assessore al turismo Paolo Pesciatini - Inoltre mette in luce un altro aspetto e cioè che l'arte è una parte fondamentale del processo di costruzione della conoscenza e della formazione dell'uomo e del cittadino». Un evento rivolto a tutte le età: per questo, durante la tre giorni, sono previsti anche laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con la British School di Pisa e che permetteranno ai partecipanti di approcciarsi contemporaneamente a due discipline: l'arte e l'inglese.

«E' grazie ad appuntamenti come questo - osserva il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - se possiamo sperare di far permanere i visitatori nella nostra provincia e in città». Un evento realizzato grazie alla sinergia tra alcuni dei principali luoghi d'arte del nostro territorio: sono state coinvolte nell'iniziativa, infatti, anche le realtà museali pisane, in particolare il museo nazionale di San Matteo e Palazzo Reale che offriranno visite gratuite ai visitatori.

L'arte, dunque, come veicolo di promozione turistica e di conoscenza. «Del resto, - conclude Pesciatini - non conosciamo solo razionalmente, ma abbiamo anche altri canali, tra cui l’estetica, la poesia, la musica e l’arte che è sempre capace di 'provocare' il futuro».