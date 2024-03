Al via il nuovo censimento. Istat cerca operatori

Il Comune di Volterra sarà coinvolto in due indagini multiscopo (durata da maggio ad agosto prossimo) e nel censimento permanente che avrà inizio il 7 ottobre e si concluderà il 31dicembre. Di conseguenza l’Istat ha stabilito i criteri per selezionare i rilevatori necessari a svolgere tali operazioni: età non inferiore a 18 anni; possesso del diploma di scuola media superiore; disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare; godimento dei diritti politici (se stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza); di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; capacità di utilizzare strumenti informatici quali Pc e tablet ed avere adeguate conoscenze informatiche (internet e posta elettronica); avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. Coloro che sono interessati a svolgere l’incarico di rilevatore, dovranno presentare domanda all’ufficio statistica entro e non oltre il 15 aprile prossimo. I modelli per la presentazione della domanda possono essere reperiti sul sito web del Comune di Volterra.