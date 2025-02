Al via il corso trasversale “Salute globale: una prospettiva interdisciplinare”

Pisa, 11 febbraio 2025 - Al via il prossimo 26 febbraio il corso trasversale “Salute globale: una prospettiva interdisciplinare”, un percorso pensato per formare studiose/i e professioniste/i consapevoli e capaci di affrontare le sfide legate alla salute ai diversi livelli della prevenzione e del controllo delle malattie. Per iscriversi c’è tempo fino al 21 febbraio (iscrizioni a questo link).

I corsi trasversali dell’Università di Pisa sono insegnamenti su temi di interesse generale che, grazie al loro carattere multidisciplinare, possono essere inseriti nei piani di studio di diversi corsi di laurea. Questi corsi mirano a fornire agli studenti una formazione ampia e integrata, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze che vanno oltre la specificità del proprio percorso accademico.

Il corso sulla salute globale, coordinato da Valentina Mangano, Lara Tavoschi e Virginia Casigliani, coinvolge docenti e professionisti in un’ampia varietà di discipline e contesti, attingendo all’esperienza e alle competenze rappresentate all’interno del Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa e del Global Health Knowledge Hub dell’Alleanza europea Circle U., di cui l’Università di Pisa fa parte.

“Il corso mira a fornire conoscenze approfondite e strumenti pratici per affrontare le sfide legate alla salute nel contesto globale, adottando un approccio multidisciplinare – spiegano le organizzatrici – Questo approccio permette di comprendere come la salute umana, animale e ambientale siano interconnesse, così come sono interconnesse la salute fisica e mentale e il benessere socioeconomico, e la salute individuale e delle popolazioni a livello internazionale”.

Le lezioni mirano a fornire le competenze necessarie per il disegno e l’implementazione di politiche sanitarie efficaci e sostenibili, attraverso un inquadramento storico-filosofico e etico, strumenti di indagine qualitativa e quantitativa, e esempi applicativi legati a sfide attuali come il cambiamento climatico, il consumo di suolo, le guerre, i fenomeni migratori e la crisi della democrazia. Particolare attenzione sarà dedicata all'analisi dei determinanti culturali, economici e ambientali della salute pubblica in scenari complessi e in rapida evoluzione. La formazione offerta mira a preparare professionisti e professioniste consapevoli, in grado di operare nei diversi livelli della prevenzione, gestione e controllo delle malattie.

Il corso si svolgerà in 12 appuntamenti seminariali e laboratoriali della durata di 2 ore, con lezioni tenute in italiano e in inglese.