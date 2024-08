Al via il ciclo di presentazione di libri alla festa Marina Slow

Pisa, 24 agosto 2024 - Si apre domani alle 19 il ciclo di presentazione libri allo spazio libri della festa Marina Slow 2024 (via della Sirenetta a Marina di Pisa) gestito dalla libreria Erasmus di Pisa con il romanzo “Clochard” del pisano Luca Poli edito da Carmignani editrice. La presentazione avrà luogo attraverso un dialogo di Alessandro Cheli con l’autore. Il romanzo nel narrare la drammaticità della metamorfosi della vita di un uomo, che da avvocato benestante e di successo si ritrova a vivere in strada come senzatetto, mette a fuoco l'autenticità della vita, l’essenzialità degli affetti e dell'amore, a contrasto con la vita frenetica, il denaro e i beni della vita agiata.

Domenico Baroni, il protagonista del romanzo, è un uomo facoltoso che vive in una bella casa in città. Ma non la sente sua. Si trova a sognare la sua casa semplice, in campagna, di quando era bambino. Inaspettatamente, viene tradito dalla moglie e raggirato da una vecchia conoscenza, piombando nel vuoto della disperazione, a cui non sa reagire. Ma un evento improvviso lo farà ritirare nel giro di pochi giorni alla vita di clochard. In strada riscopre l'importanza delle cose che “sono”, le cose belle e più semplici che abbiamo sotto il naso e che con la vita frenetica tendiamo a dare per scontate, rispetto a quelle che si hanno.

Una lezione che Domenico Baroni “imparerà” a caro prezzo. Il romanzo che Poli presenterà è la versione rinnovata della sua prima stesura del 2016 con la quale l’autore vinse il premio Letterario Nazionale “Argentario 2016”. La nuova edizione è stata pubblicata per Carmignani Editrice nel giugno 2024.

Nato a Pisa nel 1986, e laureato in Cinema, Musica e Teatro all’Università di Pisa, Luca Poli ha frequentato laboratori di teatro e corsi di scrittura creativa. Nel marzo 2019 è uscito il secondo romanzo “Baba Kunya – Una strana mescolanza famigliare” pubblicato da Carmignani Editrice. Nell’aprile 2022 è uscito “Aloha” un romanzo epistolare sempre per Carmignani Editrice.