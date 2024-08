Al via il bando 'Arte e disabilità': così Pisa argina l'isolamento sociale

Pisa, 14 agosto 2024 - Al via il bando 'Arte e disabilità' pubblicato dal Comune di Pisa per prevenire l'isolamento sociale delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di attività artistiche. Il bando è rivolto ad organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per la realizzazione delle attività previste dal bando l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 5mila euro. “Ancora una volta – dichiara l’assessore alla disabilità, Giulia Gambini - l'Amministrazione Comunale intende sostenere e promuovere progetti ed attività per favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso percorsi legati alle diverse manifestazioni artistiche. In particolare, si vogliono favorire esperienze che mirano a superare le barriere, spesso culturali e non solo architettoniche, attraverso le diverse forme di arte che hanno dimostrato di costituire uno strumento prezioso e privilegiato di comunicazione e che consente a tutti di manifestare le proprie potenzialità ed individualità oltre ogni limite e barriera rendendo concreta l'inclusione”.

A chi è rivolto

Possono usufruire del contributo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) da almeno 6 mesi, impegnate in attività di promozione dei valori solidaristici, di integrazione sociale anche in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.

Come fare domanda I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata, debitamente sottoscritta e indirizzata a Comune di Pisa - Direzione D-07 - Ufficio Sociale che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/09/2024 con consegna attraverso una delle seguenti modalità: presso l’URP: a mano in un plico o busta chiusa (orario di apertura: dal lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30 – martedì e giovedì in orario 15,00-17,00) - Lungarno Galilei, 43 - 56125 Pisa, ingresso da Piazza XX Settembre; per posta raccomandata; via PEC all’indirizzo: [email protected] . L’avviso, e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/Concessione-di-contributo-per-la-realizzazione-di-un-progetto-sul-tema-ARTE-E-DISABILITA.