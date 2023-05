Al via i tour di primavera alla scoperta delle mura pisane

Pisa, 13 maggio 2023 - Le Mura di Pisa in primavera diventano il corridoio ecologico urbano dove trovano casa lucertole, usignoli, faine, donnole e persino volpi. Dopo il successo della prima edizione, tornano le visite naturalistiche dedicate ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura che permettono di unire la bellezza della vista di Pisa dall'alto, tra verde e monumenti, alle attività di osservazione di rocce, piante e fauna, ascolto dei canti degli uccelli ed esame di tracce di animali. Guidati da Silvia Sorbi e Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Quattro stagioni sulle Mura di Pisa - Primavera torna domenica 21 maggio con partenza alle 16.30 dalla Torre di legno e conclusione in Piazza dei Miracoli dove sarà possibile rimanere anche fino alle 20 per godersi le ultime ore di luce aspettando il tramonto. Si consigliano scarpe comode, acqua, cappellino e un binocolo. Biglietti a 10 euro comprendenti l'ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione. Info e link per la prenotazione sul sito www.muradipisa.it, su app Mura di Pisa, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Ingresso gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, nel caso contattare via mail [email protected] per organizzare salita e discesa. Illustrazione di Silvia Pasqualetti In caso di maltempo la visita sarà rimandata a domenica 28 maggio. Le visite sono organizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura, l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra le Mura e il Museo che prevede anche sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti durante i normali orari di apertura.