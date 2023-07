Al via i saldi Tutte le regole per acquisti sicuri

Al via i saldi estivi che proseguiranno per 60 giorni, fino a domenica 3 settembre. "Le aspettative sono alte", dichiara Lorenzo Nuti, presidente FederModa Confcommercio Pisa, membro di Giunta FederModa Italia e presidente Giovani Imprenditori FederModa Italia Confcommercio. "I saldi iniziano nel cuore della stagione e sono sicuramente un ottimo termometro per valutare l’andamento delle vendite. Sarà la prima prova per la novità del Codice del consumo entrato in vigore dal 1 luglio, che recepisce la Direttiva Europea Omnibus con l’obiettivo di regolamentare le riduzioni di prezzi. In pratica l’annuncio di riduzione da parte di un venditore deve indicare il prezzo riferito ai 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi: questo sarà il prezzo di partenza per tutta la durata delle vendite". "L’entusiasmo tra i consumatori è alto, e in effetti questi saldi saranno un’occasione irripetibile, specialmente in vista dei rincari stimati tra il 10 e il 20% per il 2024". Soddisfazione per la data unica di inizio saldi.