Al Verdi si prepara il ’corpo di ballo’. La formazione e poi... si va in scena

E... 5,6,7,8! Inizia il 2 febbraio presso il Teatro Verdi di Pisa un percorso formativo dedicato alla danza con masterclass di alto livello che si concluderà nel 2026 con uno spettacolo finale e la possibilità per tutti i partecipanti di lavorare nelle produzioni che il Teatro di Pisa porterà in scena nell’ambito della lirica e non solo.

Fino a marzo 2026, per un totale di dieci incontri al costo di 30 euro l’uno, il massimo teatro pisano dedicherà ogni prima domenica del mese alla formazione di giovani talenti della danza desiderosi di partecipare alle masterclass tenute da professionisti di esperienza internazionale come, tra gli altri, Anbeta Toromani, Antonio Guadagno, Francesco Borelli e Damiana Pizzuti.

Il percorso formativo è riservato a 15 allievi che saranno valutati e selezionati con una audizione a numero chiuso riservata a 45 candidati, i primi 45 che manderanno la candidatura. Sono invitati a presentare la propria candidatura tutti i danzatori di età compresa tra i 18 (compiuti) e i 24 anni, con una base tecnica classica di almeno 8 anni di studio, spiccate abilità creative, espressive e interpretative, e dimestichezza nell’utilizzo e nell’animazione di oggetti di scena ed elementi scenografici.

"Questa nuova proposta – dichiara Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa - è un’altra dimostrazione di quanto il nostro teatro sia attento nel progettare e offrire ai giovani opportunità di crescita professionale. Oggi muoviamo un altro passo nel campo della formazione e questa volta nella danza, cui il pubblico pisano tiene molto. Si apre dunque il ventaglio di opportunità formative a cui se ne aggiungeranno altre per gli attori e per gli altri mestieri dell’arte dello spettacolo".

Le iscrizioni all’audizione sono aperte dalle ore 15 di ieri fino alle ore 9 di martedì 28 gennaio. I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono inoltrare la loro richiesta e copia del documento di identità esclusivamente via mail scrivendo all’indirizzo [email protected]: richiesta partecipazione VerdièDanza.

I primi 45 danzatori che avranno inviato domanda riceveranno una mail con il relativo modulo da compilare e le indicazioni per confermare l’iscrizione e procedere al pagamento della quota nei termini che saranno indicati, pena l’esclusione. La masterclass di audizione, della durata di due ore, si svolgerà domenica 2 febbraio alle 12 nel Sottotetto del Teatro di Pisa e sarà tenuta da Alessandro Macario, primo ballerino di fama internazionale. I candidati saranno valutati da una giuria composta da Umberto De Luca, Diego Fiorini, Alexia Redini, Marco Tutino.