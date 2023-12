Al Verdi Musiche dal Cosmo

Dopo il clamoroso successo del concerto con le musiche da film di Ennio Morricone, che nel settembre 2022 aveva emozionato 3000 spettatori in piazza dei Cavalieri, la All Stars Orchestra, l’organico formato dalle prime parti dei maggiori teatri italiani, torna a riunirsi ancora una volta in esclusiva per il Teatro di Pisa che ora, assieme a Ego – Osservatorio Gravitazionale Europeo presenta il concerto “Musiche dal Cosmo. L’Universo sonoro di Sir John Williams”. Il concerto, con la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti, propone le più celebri musiche di film di fantascienza e non solo, con una speciale sorpresa che lega John Williams a Giacomo Puccini. Un concerto ‘cosmico’ per una ricorrenza altrettanto ‘cosmica’: i venti anni di Virgo, l’antenna gravitazionale che ha contribuito al primo ascolto del ‘suono’ dell’Universo.

A dirigere l’orchestra di stelle sarà il Maestro Carmine Pinto, primo corno del Teatro dell’Opera di Roma e già noto al pubblico pisano per aver diretto l’applauditissimo Don Pasquale di Gaetano Donizetti nella passata Stagione lirica.

Maestro Pinto, domani il Teatro di Pisa ospiterà un evento irripetibile.

"Ci immergeremo in un viaggio musicale che risuonerà con le stesse vibrazioni che hanno sconvolto il mondo scientifico nel 2016: la scoperta delle onde gravitazionali, il ‘suono’ dell’Universo. Eseguiremo un programma che ci evocherà diversi sentimenti ed emozioni per scoprire le diverse connessioni che legano i vari brani".

Qualche anticipazione?

"Apriremo il concerto con una Suite di Star Wars di John Williams. Il tema principale di Star Wars assomiglia molto alla composizione Kings Row di Eric Wolfgang Korngold con l’iconica fanfara di ottoni, ma il Maestro sfrutta anche il suo background e le sue influenze: si possono quindi sentire ancora echi di Stravinsky, Gustav Holst e di Giacomo Puccini".

Puccini, perché?

"Con la sua musica, e in particolare con l’Intermezzo di Manon Lescaut, ha inspirato John Williams. All’interno di Star Wars ne troviamo una citazione. Ascoltando il bellissimo intermezzo orchestrale della Manon Lescaut, nel finale appare, come d’incanto, la famosa melodia. Nel 2024 ricorre il 100° anniversario della scomparsa del Maestro lucchese e in questo concerto abbiamo voluto rendergli omaggio eseguendo il Preludio Sinfonico in La e l’Intermezzo della Manon Lescaut".

Quali altre tappe ci saranno in questo viaggio musicale tra stelle, cinema e cosmo?

"Non voglio svelare troppo … dalle galassie lontane ci addentreremo nel cuore della tragedia umana con la Suite di Schindler’s List. Il violino solista, magistralmente eseguito dal Maestro Pietro Horvath, rappresenterà l’anima del popolo ebraico, portandoci a riflettere su eventi storici che hanno plasmato il nostro mondo".

R. P.