Al Teatro Verdi universitari e adulti debuttano nel saggio finale del corso di Fare Teatro

Pisa, 6 giugno 2024 – Nuovo appuntamento al Teatro Verdi con i saggi finali dei laboratori di Fare Teatro: dal 7 al 12 giugno saranno in scena gli allievi del corso “La valigia dell’attore I”, riservato a universitari e adulti.

“La fine del mondo e il Paese delle Meraviglie”. Titolo provvisorio rubato a Murakami è il titolo dello spettacolo che invita a riflettere sul senso della meraviglia: “Ci meravigliamo poco, accettiamo controvoglia un autentico spiazzamento; preconosciamo (o crediamo di conoscere) molto. Per questo abbiamo sviluppato un percorso poi spettacolo fatto di ricordi veri trovati con la bussola dello stupore, della sorpresa e della meraviglia” spiega Franco Farina, che ne firma la drammaturgia (in collaborazione con Federico Guerri) e la regia. Le luci sono di Nicola Savazzi.

Quattro le date delle recite: venerdì 7, sabato 8, martedì 11 e mercoledì 12, sempre alle 21 nel Ridotto del Verdi. I biglietti (12 euro intero, 7 ridotto) sono già acquistabili al Botteghino del Teatro.

Cinquantasette interpreti si alterneranno nei ruoli. Ecco i nomi: Anna Cristiani, Martina Vento, Enzo Campisi, Giovanni Bazzone, Anna Trombetta, Giuliana Giovannoni, Alessandro Gatti, Giordano Putrino, Davide Ceroni, Marco Armosino, Enzo Vitale, Alessio Serra, Francesco Meloni, Federico Collini, Rossana Parducci, Donatella Lavoratori, Michela Bilotta, Giovanna Guarguaglini, Annamaria Ottomano, Chiara Cona, Beatrice Bimbi, Cecilia Odetti, Luana Santoro, Leandro Margutti, Nicola Spezia, Salvatore Laurito, Armando Amadori, Enrico Matteo Messa, Pasqualina Benincasa, Lidia Volpicelli, Melania Guglietta, Simone Delle Piane, Arianna Benedetti, Elisa Vento, Luigi Oliviero, Svetlana Singh, Roxana Raileanu, Annalisa Barsotti, Patrizia Ricci, Cristina Assenzo, Elisa Battaglia, Elena Mazzanti, Alfredo Turri, Elena Calzado, Federico Buzzi, Giorgio Barsacchi, Vincenzo Fabiano, Leonardo Vannucchi, Paola Tonelli, Barbara Giacomelli, Alessandra Di Fiore, Erika Vinci, Sabrina Venneri, Francesca Ferraioli, Laura Soldani, Simona Italiano, Tiziana Baroncini.

Dalle note di regia di Franco Farina: “Gli uomini hanno cominciato a filosofare grazie alla meraviglia; in principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, poi sono giunti a porsi problemi sempre maggiori. Se provi un senso di dubbio e di meraviglia riconosci di non sapere. Quando ami le grandi storie, sempre sbalorditive nelle loro inspiegate evoluzioni, sei in un certo modo, un cercatore, un filosofo. La meraviglia è una sfida; è il rischio che comporta uscire da sé, per andare alla ricerca di un respiro autonomo sempre più profondo, di un desiderio che si sviluppa in proprio. Chi non si meraviglia non ha nulla da scoprire o nulla da raccontare, e quello che è peggio, da amare”.