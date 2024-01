Al Teatro Verdi torna MusicaVerde: la rassegna di concerti dei giovani talenti

Pisa, 10 gennaio 2024 – Con un programma che ripercorre alcune delle più belle pagine musicali scritte dai grandi compositori tra il 1800 e il nostro secolo, la Fondazione Teatro di Pisa e l’Accademia di Musica Stefano Strata presentano la terza stagione di MusicaVerde, la rassegna di concerti nata con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di musicisti.

Nei sei doppi concerti in programma, il primo dei quali si terrà sabato 13 gennaio alle ore 17.30 nel Ridotto del Teatro Verdi, si esibiranno giovani talenti delle masterclass di chitarra, violino, violoncello e pianoforte vincitori delle Borse di Studio assegnate dall’Accademia. Novità della terza edizione è il concerto mattutino (6 marzo, ore 11) "Adolescenti in musica" riservato agli alunni delle scuole medie del territorio e tenuto da giovanissimi allievi della scuola ordinaria.

Tutti i concerti saranno introdotti da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata. I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050 941188) e online su www.vivaticket.com.

Il primo doppio concerto della terza edizione di MusicaVerde, sabato 13 gennaio, vedrà esibirsi alla chitarra la ventenne Bianca Maria Minervini, diplomata al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionata con i Maestri Aniello Desiderio, Frederic Zigante e Giancarlo Di Pierro e vincitrice di numerosi concorsi internazionali e ammessa alle Masterclass con Maestri di fama internazionale. Il programma del suo concerto prevede musiche di de Rogatis, Barrios Mangoré e Turina. Seguirà il Concerto per Violoncello No.1 in DO maggiore di Franz Joseph Haydn eseguito dal duo violoncello/pianoforte composto da Antoine Trouvé e Antonella Bellettini.

Antoine Trouvé è diplomato in Violoncello al Conservatorio di Gennevilliers nella classe di Emmanuelle Bertrand, ha studiato con grandi Maestri del Violoncello ed è direttore artistico dell’associazione Les Corde du Mont César. Ha frequentato la Masterclass di Perfezionamento di Violoncello tenuta da Silvia Chiesa all’Accademia Stefano Strata.

Antonella Bellettini ha una importante carriera come pianista e come docente di Accompagnamento pianistico nei Conservatori di Musica. Come solita e camerista si è esibita in teatri e sale di tutto il mondo. Tra le sue molte collaborazioni si segnalano quelle con l’Orchestra Nazionale della Rai, il Teatro dell’Opera di Roma e l’Opera da Camera di Ginevra, il Maggio Musicale e l’Accademia Chigiana di Siena.

Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Fondazione Teatro di Pisa, ha affermato: “Il Teatro di Pisa crede nei giovani e intende investire sulle nuove generazioni. La rassegna di concerti di MusicaVerde, assieme all’Accademia Strata, va in questa direzione. La nostra città ha un grande patrimonio culturale e una grande tradizione musicale che intendiamo valorizzare e promuovere. Offrire un palco a questi giovani che da Pisa e da tutta Italia vengono a studiare all’Accademia Strata significa scommettere sulla qualità e promuovere giovani talenti”.

“I concerti di MusicaVerde rappresentano per noi un momento importante perché i nostri allievi possono mostrare il lavoro di un intenso anno di studi. I musicisti che si esibiranno sono i vincitori delle borse di studio delle Masterclass che teniamo in Accademia. Ogni anno scegliamo il miglior allievo di ciascuna Masterclass che, nella stagione successiva, potrà esibirsi in concerto al Teatro Verdi” ha aggiunto Marco Borghini, direttore Accademia di Musica Stefano Strata.

Milli Russo, musicologa e presidente Accademia di Musica Stefano Strata, ha sottolineato: “Con i concerti di MusicaVerde intendiamo rendere la musica ancora più fruibile e creare un pubblico giovane. In questa direzione va il concerto del 6 marzo, una vera novità della terza edizione di MusicaVerde perché sarà dedicato alle Scuole Medie, e a suonare saranno i giovanissimi della nostra Accademia. Sarà un concerto fatto dagli adolescenti per gli adolescenti che oggi, per molte ragioni, hanno sempre meno occasioni di poter ascoltare la musica dal vivo”.

Anche Michele Galli, direttore generale Fondazione Teatro di Pisa, è intervenuto: “Il progetto dei Concerti di MusicaVerde è nato nel 2022 e il suo successo è stato immediato. Il Teatro crede molto in questa iniziativa che da allora presentiamo nella domanda ministeriale e che contribuisce ad elevare il punteggio qualitativo della nostra domanda e quindi il valore e la reputazione del nostro Teatro”.

Lorenzo Corti, musicista e consigliere Accademia di Musica Stefano Strata, ha tirato le conclusioni: “L’Accademia Strata è un tesoro per il territorio di Pisa e non solo, in assenza di un vero Conservatorio di Musica invece presente nelle vicine Lucca e Livorno. Il valore di questo tesoro è dimostrato dai docenti scelti dalla direzione dell’Accademia, dagli allievi che qui vengono da ogni parte d’Italia per perfezionarsi e dai luminosi risultati ottenuti da molti di essi”.