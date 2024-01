Al teatro Verdi con la musica di Lash&Grey

Nuovo appuntamento con la musica domani sera alle 19:30, al Teatro di via Verdi, con il concerto evento di Lash&Grey si esibiranno. Organizza l’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca, arricchito da suggestive e splendide videoproiezioni, in anteprima, di Oliwood garden, realizzate ad hoc dall’artista Maria Mikloskova. Ingresso libero e gratuito.

Lash&Grey sono tra le personalità più promettenti della scena musicale slovacca. Da luglio 2020 hanno pubblicato due album, “Sleepin’ With The Lights On” e “Blossoms Of Your World”, la loro musica è una fusione accattivante di jazz e soul e grazie alla loro passione e al loro hanno ottenuto un successo mondiale in poco tempo.

"È un privilegio - sottolinea il sindaco Matteo Ferrucci –accogliere una tappa di questo straordinario viaggio musicale di Lash&Grey nel nostro Teatro e poterli ascoltare. Ciemoziona poter di nuovo applaudire le originali e incantevoli opere della nostra concittadina Maria Mikloskova, che sta avendo, sempre più, i riconoscimenti che merita per la sua bravura e la sua arte".