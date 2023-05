Al setaccio hinterland e quartiere Stazione

I carabinieri della Compagnia di Pisa sono stati impegnati in un servizio serrato di controllo del territorio In orario notturno, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reatI. E hanno sottoposto a controllo un automobilista che aveva in auto un coltello a “serramanico” di 20 centimetri . L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e l’arma, invece, è stata sequestrata. Un altro automobilista fermato ha invece esibito un documento con generalità personali risultate false dopo i controll. L’uomo aveva anche una tessera sanitaria intestata a terzo ed oggetto di denuncia di furto. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero, per false attestazioni ad un Pubblico ufficiale e ricettazione. In zona Stazione, invece i militari del reparto operativo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pisa Porta a Mare, hanno tratto in arresto due giovani cittadini stranieri, per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari hanno notato i due soggetti aggirarsi tra alcuni giovani sotto i porticati di una via e si sono insospettiti per i loro strani movimenti. I Carabinieri decidevano dunque di intervenire e sorprendevano i due, un 23 enne di nazionalità libica ed un 18enne di nazionalità tunisina, mentre cedevano ad una persona del luogo una dose di droga.