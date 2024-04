Agrifiera La volata finale. Una raffica di attrazioni

La 114ª edizione dell’Agrifiera verso il rush finale, aspettando il 1° maggio. Oggi alle 10 si parte con "Aspettando il festival della Robotica - Robotica e agricoltura: quale futuro è già disponibile adesso?", protagonisti la dottoressa Carolina Fabbri e l’ingegner Alfredo Argiolas di Yanmar R&D Euerope e il professor Daniele Sarri del dipartimento di Scienze agrarie dell’università di Firenze, e a seguire la dimostrazione con macchine autonome. Quest’evento del Festival della Robotica è il primo di tutti, che anticipa di quasi un mese la tre giorni pisana che si terrà il 24, 25 e 26 maggio. Ma tornando al programma ricco dell’Agrifiera tra gli eventi di oggi, alle ore 18.30-20, si segnala l’esibizione del coro della scuola Fermi di Pontasserchio.

Tante iniziative anche per la Festa dei lavoratori, ultimo giorno di fiera. Sono ancora aperte le iscrizioni per il “Concorso per la migliore Torta co’ bischeri”, con l’attesa finale prevista domani. Si possono effettuare le sottoscrizioni allo stand del Comune, riempiendo l’apposito modulo con annesso regolamento. Possibile iscriversi fino alla mattina del 1° maggio quando si dovranno consegnare le torte (ne basta una bella fetta) dalle 11 alle 13 sempre allo stand del Comune. La giuria, composta da tre cuoche di Geste, valuterà le torte nel primo pomeriggio e alle 17 si decreterà il vincitore, che riceverà in premio un cesto di prodotti del territorio allo Spazio dibattiti. Proseguono gli eventi e le attrazioni per grandi e piccini nelle aree AgriDog, AgriHorse, AgriDance e all’arena centrale. E ovviamente i tanti prodotti nelle aree espositive (buona parte delle quali sono al coperto).

Nella giornata del Primo Maggio, per evitare problemi di traffico e parcheggio e favorire l’accesso all’Agrifiera, torna anche il servizio bus navetta messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, con le corse operative per tutta la durata della manifestazione, quindi dalle 10 alle 20.

I punti di salita/discesa sono i seguenti: a San Giuliano Terme centro in via Pietro Verri ( dalla pensilina dei bus in prossimità delle Poste), a Pontasserchio, dal parco della Pace “Tiziano Terzani” davanti all’ingresso Agrifiera. Fermata con arrivi e partenze anche a Pisa, nel parcheggio scambiatore via Pietrasantina (pensilina bus Autolinee Toscana) e a Pontasserchio, via Sant’Antonio davanti alle scuole medie.