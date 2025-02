Agrifiera, è già conto alla rovescia. Maxi restyling per l’edizione 115

È già conto alla rovescia per l’Agrifiera di Pontasserchio che quest’anno compie 115 anni.

"La storica manifestazione si prepara ad accogliere espositori e visitatori in una location completamente rinnovata, grazie ad uno stanziamento del comune di San Giuliano Terme a beneficio di un importante intervento di riqualificazione del Parco della Pace, tradizionale sede dell’evento – commenta l’assessora con delega all’Agrifiera Roberta Paolicchi –. Un investimento significativo che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare una delle manifestazioni più attese del nostro territorio che negli ultimi anni ha avuto importanti percorsi di crescita, grazie ad una forte attenzione verso la tradizione, ma anche ad elementi di innovazione". Da quest’anno, Agrifiera è inserita nel calendario delle fiere regionali della Toscana, "importante riconoscimento che ci spinge a garantire standard qualitativi sempre più elevati", aggiunge l’assessora.

"Si tratta di un intervento coperto interamente con risorse comunali – aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli – , per un totale di 120mila euro, con l’obbiettivo di rendere l’ambiente dell’Agrifiera più bello e confortevole, dando come sempre il meglio nell’accoglienza di espositori e fruitori di una delle manifestazioni più attese".

Il piano di interventi prevede opere strutturali di carattere straordinario, tra cui la sostituzione completa del recinto per le esibizioni equestri e il rifacimento della staccionata della “collinetta”. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e al comfort dei visitatori, con il rinnovo degli arredi urbani e la riparazione dei giochi per bambini nell’area ex Limonaia.

Quanto all’area espositiva, sono previsti significativi miglioramenti: nuovi percorsi pedonali con pavimentazione antiscivolo e una nuova pedana per gli spettacoli. L’area dedicata agli animali sarà completamente rinnovata con un sistema idraulico all’avanguardia e box perfettamente attrezzati.

Non manca l’attenzione all’aspetto estetico e ambientale, con la messa a dimora di 800 begonie e la completa riqualificazione delle aree verdi. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione ordinaria come la potatura delle alberature e la sistemazione dei manti erbosi.

I lavori, già in corso, saranno completati in tempo per l’inaugurazione dell’evento, confermando l’Agrifiera come punto di riferimento nel panorama fieristico regionale e vetrina d’eccellenza per le eccellenze del territorio.