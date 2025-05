"Darsena Europa danneggia Pisa. Ma il Comune è autolesionista"

"All’inaugurazione della Darsena Europa a Livorno oltre ai padroni di casa e al presidente della Regione, Eugenio Giani (in veste di co-finanziatore per 200 milioni di nostri euro), era presente anche l’assessore pisano Massimo Dringoli, preso probabilmente da raptus di autolesionismo puro". Lo afferma in una nota Pierluigi D’Amico, presidente de La città ecologica, da sempre contraria al progetto. La nuova maxi banchina livornese, osserva D’Amico, "prevede un molo nord che si estende in mare nella fase finale per oltre 3 mila metri, dove attraccherebbero grattacieli galleggianti di circa 22 piani di altezza a pieno carico e gli effetti di questa realizzazione sul litorale pisano potrebbero essere catastrofici".

La città ecologica dice no anche all’ipotesi sabbiodotto "che dovrebbe portare sulle spiagge a nord i sedimenti che si accumuleranno alla foce dello Scolmatore, non idonei per ripascere le spiagge del litorale pisano. Il tubo porterebbe per la maggior parte acqua inquinata e il divieto di balneazione viaggerebbe insieme alla sabbia". Ma anche il Sand Engine proposto dal Comune di Pisa è secondo l’associazione ambientalista "soluzione illusoria e inefficace".

"Bisogna smettere di definire come compensative opere che sarebbero solo di lieve mitigazione del danno – conclude l’associazione –. L’amministrazione pisana dovrebbe chiedere alla Regione di assumere l’adattamento della costa ai cambiamenti climatici come obiettivo prioritario e la Regione stessa stanziare una cifra almeno pari a quella per la Darsena Europa per l’elaborazione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici per il litorale da Livorno a Viareggio, affidandone l’elaborazione ad esperti italiani e stranieri di livello internazionale".