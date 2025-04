Agrifiera 2025: attivato il servizio navetta gratuito nei giorni di maggiore affluenza

San Giuliano Terme, 23 aprile 2025 - Torna anche quest’anno il servizio di bus navetta gratuito in occasione dell’Agrifiera, la manifestazione più attesa della primavera sangiulianese, in programma dal 23 aprile al 4 maggio nel tradizionale spazio del Parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio. Il Comune di San Giuliano Terme ha predisposto un collegamento gratuito da e per l’area fieristica con fermate in due punti strategici del territorio: via Pietro Verri, a San Giuliano Terme (nei pressi della pensilina bus di fronte alle Poste), e piazza Metastasio, nel quartiere della Fontina. Il servizio sarà attivo nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio. Il bus navetta condurrà i visitatori direttamente all’ingresso della fiera, evitando così il problema del traffico e della ricerca del parcheggio, particolarmente critico nei giorni festivi e nei weekend. I parcheggi nei pressi dell’Agrifiera, infatti, sono a pagamento: un ulteriore motivo per lasciare l’auto e usufruire di un servizio comodo, gratuito e sostenibile. Il servizio, realizzato grazie al contributo del consiglio regionale della Toscana, prevede partenze ogni ora dalle 10.00 alle 14.00 e ogni mezz’ora dalle 14.00 alle 20.00, con orari intensificati nel pomeriggio, quando si registra tradizionalmente il maggior numero di presenze. "Anche quest'anno abbiamo voluto garantire un servizio essenziale che permette ai cittadini e ai visitatori di raggiungere comodamente l'Agrifiera senza preoccuparsi del traffico e dei parcheggi", dichiara il sindaco Matteo Cecchelli. "La navetta gratuita rappresenta una soluzione concreta per decongestionare l'area fieristica e per promuovere una mobilità più sostenibile nel nostro territorio, soprattutto considerando che i parcheggi nell'area sono a pagamento". L'assessora con delega all'Agrifiera Roberta Paolicchi sottolinea: "L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di miglioramento dei servizi offerti durante la manifestazione. I bus navetta non sono solo una comodità per chi ci visita, ma rappresentano una scelta responsabile verso l'ambiente. I visitatori potranno arrivare direttamente in fiera, senza stress e contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dell'evento che, ricordiamo, è uno dei più importanti appuntamenti fieristici del nostro territorio".