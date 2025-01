Aggredita in piazza Vittorio. Prende a schiaffi la ex e il nuovo compagno

Stavano passeggiando, quando l’ex di lei si è avvicinato e ha cominciato ad aggredire la donna e l’uomo. Schiaffi alla sua ex compagna rivolti poi al nuovo compagno di lei. L’episodio, ieri mattina intorno alle 11 in piazza Vittorio Emanuele, quando la giovane coppia stava passeggiando. Le urla, il tentativo di difendersi e poi le botte. La donna è scossa, tanto che viene trasportata in ospedale: è la Misericordia di Pisa a soccorrerla. L’episodio viene segnalato al 112, il Numero unico di emergenza, che gira la chiamata ai carabinieri di Pisa. Le pattuglie sono poco distanti, la caserma è in centro. Ma, quando arrivano, i militari trovano solo i due giovani, la donna è provata. Il suo ex - la ricostruzione degli uomini dell’Arma - si è dileguato. Sarebbe la prima volta, non avrebbe precedenti.

Un episodio che è accaduto fra il via vai delle persone che arrivavano dalla stazione e i passanti. "Ho visto l’ambulanza e due pattuglie dei carabinieri", spiega un barista. "Ma il locale in quel momento era pieno e non potevo lasciare i clienti, ho sentito però le sirene e visto i carabinieri. Non so altro. Mi sono chiesto che cosa fosse accaduto".

Ora le indagini spettano ai militari dell’Arma che passeranno al setaccio le testimonianze, in particolare quella delle persone che sarebbero le vittime, sentite anche in ospedale, quando sono arrivate. Sono state portate in Pronto soccorso a Pisa. E analizzeranno le immagini delle telecamere, poco distante si trova la sede centrale delle Poste.

Non è chiaro il motivo dell’aggressione, sembra che non fosse stato altre volte violento, né si conosce il perché l’uomo si trovasse in zona.

Antonia Casini