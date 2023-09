"Affitti a Pisa: i proprietari riconvertono in b. & b."

Il tema caro affitti colpisce anche Pisa. Nella città della Torre pendente i prezzi (seppure aumentati) reggono botta, ma la situazione è più complessa. Secondo Francesco Schembari 22 anni studente di Scienze Politiche, che ci racconta la sua esperienza, il tema va affrontato da diversi punti di vista: "L’anno scorso, nonostante fossi di diritto entrato nella graduatoria per un posto in una residenza studentesca a causa di convocazioni a rilento e arrivate dopo l’inizio delle lezioni, ho dovuto trovare una stanza in affitto – racconta lo studente -. Fino a maggio, ho pagato per una stanza in un appartamento senza Wi-Fi, 320 euro al mese". Il tema affitti, infatti, secondo Schembari va legato al diritto allo studio: "Oltre a questo c’è l’aspetto dell’aumento dei prezzi, dovuto al caro-vita ma anche alla sofferente offerta di stanze in affitto, e della riconversione che tanti proprietari stanno facendo degli immobili in b&b".

Parlare di un solo aspetto, dunque, non rende giustizia al caso degli affitti a Pisa, in crescita soprattutto dopo la pandemia. "In molti miei coetanei per risparmiare cercano alloggi nelle zone di periferia, ma le condizioni abitative rimangono sfavorevoli". Da qui si ricollega il problema delle manutenzioni delle case date in affitto agli studenti, denunciato più volte anche dall’organizzazione studentesca della sinistra radicale Cambiare Rotta: "Negli ultimi anni il mercato privato ha fatto lievitare i prezzi degli affitti, a fronte di case sempre più fatiscenti e senza alcun tipo di regolamentazione o equo canone – spiega Camilla Diurno, studentessa in affitto e attivista di Cambiare Rotta -. Il 19 ottobre faremo una mobilitazione sull’emergenza abitativa".

E.M.D.P.