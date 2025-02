Aeroporto, nuovo record. Passeggeri su dell’8.6%. Sfiorata la top ten italiana

L’aeroporto di Pisa Galileo Galilei si piazza all’11esimo posto nella classifica 2024 degli scali italiani per numero di passeggeri. Con un totale di 5.547.008 passeggeri, lo scalo pisano ha superato per la prima volta la soglia dei 5,5 milioni, registrando una crescita dell’8,6% rispetto al 2023. Sebbene conservi la posizione appena fuori dalla top ten, Pisa si conferma in linea con il trend positivo del sistema aeroportuale italiano, che nel 2024 ha chiuso con 219.078.618 passeggeri, un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati rilasciati da Assaeroporti, di questi, 146 milioni hanno volato su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico è tornata ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale.

Nel 2024, tra i primi 10 scali per numero di passeggeri, si posizionano: Roma Fiumicino con 49.203.734, Milano Malpensa con 28.910.368, Bergamo con 17.353.573, Napoli con 12.650.478, Catania con 12.346.530, Venezia con 11.590.356, Bologna con 10.775.972, Milano Linate con 10.650.990, Palermo con 8.921.833 e Bari con 7.273.141. Di questi, ben 8 aeroporti superano la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Pisa si conferma così in una posizione subito sotto quello di Bari, rimanendo un’eccezione tra le città ad alta densità abitativa.

Cresce anche l’altro scalo di Toscana Aeroporti, l’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, che ha chiuso il 2024 con un nuovo record storico: 3.516.925 passeggeri, piazzandosi al 17esimo posto nella classifica nazionale. Inalterato, invece, il risultato di Pisa nella classifica degli aeroporti cargo, dove lo scalo pisano si trova nella top ten, all’ottavo posto, con quasi 13 mila tonnellate trasportate.

Un risultato che si inserisce nel positivo trend nazionale, con un totale di 1,25 milioni di tonnellate di merce trasportate nel 2024, superando il traguardo storico del 2017 (1,15 milioni). Milano Malpensa si conferma il principale hub cargo del Paese, con 727 mila tonnellate di merce avio, pari al 62% del mercato, seguito da Roma Fiumicino con il 23% dei volumi di merce trasportata per via aerea.

Segue la classifica degli aeroporti cargo: Venezia con 61.500 tonnellate, Bologna con 56.700, Brescia con 38.568, Bergamo con 22.964, Roma Ciampino con 14.537, Pisa con 12.967, Napoli con 9.467 e Ancona con 6.572.

Enrico Mattia Del Punta