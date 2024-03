Adottata la terza rotatoria: "Accesso curato"

Confcommercio ha adottato la rotatoria di via Ponte a Piglieri, porta di accesso di Pisa perché in un incrocio strategico della città, tra via Aurelia Nord e via Livornese. Una pianta di ulivo, contornata da piante di teucrium fruticans e hyperium hidcote. Una nuova vita insomma per la rotonda adiacente al Bar Livorno, per una convenzione triennale sottoscritta con il Comune di Pisa per la gestione, la manutenzione e la riqualificazione e l’abbellimento della sistemazione a verde. "Questa è la terza rotatoria che adottiamo a Pisa dopo quella del 2014 tra l’Aurelia e il Bar Enrico e il Bar Lilli - dichiara Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa -. È uno dei tanti modi che utilizziamo per fare sinergia con le amministrazioni locali per migliorare l’arredo urbano. Si tratta di un snodo fondamentale per la città di Pisa, punto di arrivo e partenza di numerosi pisani e non. Vogliamo dare il nostro contributo fattivamente per la comunità e riteniamo importante fare la nostra parte". Dello stesso avviso l’assessore al commercio Paolo Pesciatini: "L’adozione di uno spazio pubblico è un segno importante di accoglienza e ospitalità nei confronti degli ospiti della nostra città. È anche un messaggio alla comunità, un segno di decoro al quale tutti dobbiamo partecipare - dichiara Pesciatini -. Questa sinergia tra pubblico e privato diventa essenziale anche sul profilo etico. Sono particolarmente importanti questi momenti che ci permettono di condividere con gli imprenditori queste iniziative nelle quali loro stessi sono impegnati in prima persona, come hanno sempre fatto nel contesto cittadino".

E’ la terza rotonda adottata da Confcommercio. La rotonda di via Ponte a Piglieri è uno snodo cruciale per la viabilità del quartiere di Porta a Mare. La prima rotonda presa in gestione risale al 2014 in via Pisano, congiuntamente con il Caffè Enrico e la Pasticceria Lilli. Contribuendo alla qualità urbana dell’area e al miglioramento dell’arredo urbano della città lungo una strada ad alta frequentazione. Quindi la rotatoria di via Fossa Ducaria, nel 2018. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri mattina alla presenza dei vertici dell’associazione di via Chiassatello, con il presidente e direttore di Confcommercio Stefano Maestri Accesi, Federico Pieragnolim il vicepresidente vicario Alessandro Trolese e i vicepresidenti Valeria Di Bartolomeo e Massimo Bacherotti, oltre a una nutrita rappresentanza della giunta esecutiva e del consiglio di Confcommercio Pisa e l’assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Michele Bufalino