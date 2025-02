Addio a Marcello Casati: "Anima di tante battaglie per i diritti dei lavoratori"

Una vita in difesa dei lavoratori. Le battaglie all’interno della Piaggio e non solo. Punto di riferimento per tanti. "Il sindacalista più corretto e giusto in Piaggio" qualcuno lo ricorda. In tantissimi ieri hanno voluto lasciare un messaggio di ricordo e cordoglio per la scomparsa di Marcello Casati, storico sindacalista scomparso all’età di 77 anni. "Marcello Casati – lo ricorda il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi – è stato protagonista a tutto tondo della vita pubblica della Valdera e dell’intera provincia. Una vita dedicata alle lotte sindacali e alla tutela dei diritti delle persone. Un uomo che sapeva confrontarsi con fermezza e rispetto a tutti i tavoli istituzionali nei quali portava competenza, energia, determinazione e coraggio. Porterò con me il ricordo di quel lavoro fatto insieme, complicato, faticoso ma sempre fecondo, per la concertazione delle scelte di bilancio del Comune e Società della Salute a tutela dei pensionati, delle famiglie in difficoltà e dei soggetti più fragili. Caro Marcello, custodiremo con cura l’insegnamento che ci hai lasciato ma non potrà non mancarci, ogni volta, il timbro perentorio e garbato di quella voce (a cui nemmeno serviva il megafono che eri solito usare) con cui difendevi le ragioni di chi una voce non poteva averla. Un abbraccio commosso e le più sentite condoglianze alla tua famiglia, ai tuoi affetti più cari, alla comunità sindacale della Uil e quella politica dei socialisti. Fai buon viaggio".

Anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha dedicato un pensiero a Casati. "Il mio ricordo e il mio cordoglio per una persona con la schiena dritta e uno sguardo di attenzione verso gli altri – dice Mazzeo –. La Valdera e la provincia di Pisa salutano e ringraziano uno dei protagonisti della lotta per i diritti di tutti i lavoratori. La sua storia è legata a Pontedera e alla Piaggio ma Casati è stato un esempio di integrità e serietà, di dialogo e confronto per tutti noi".

"Marcello Casati ci lascia davvero troppo presto – il pensiero dell’assessora regionale, Alessandra Nardini –. Rivolgo il mio più affettuoso abbraccio alla sua famiglia e alla UIL Pisa per la perdita di un sindacalista appassionato, protagonista di tante battaglie nel territorio a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in Piaggio e non solo. Di Casati ricordo anche, negli ultimi tempi, la passione con cui ha guidato il sindacato UIL pensionati". L’immagine di Casati con il megafono in mano, sotto al gazebo, è l’immagine che ricordo della Uilcom Toscana. "Vogliamo ricordarti così, sempre in prima fila a combattere splendide battaglie, fai buon viaggio Marcello". Commossoo Samuele Nacci, sindacalista Uilm. "Ciao Marcello, con la tua scomparsa perdo dopo mio babbo anche il mio padre sindacale – dice Nacci –. Si perché è grazie a te se oggi sono un sindacalista che amo la Uilm. Mi mancherai un abbraccio. Stai tranquillo però la tua amata Uilm Pisa è in buone mani e porteremo avanti sempre quello che ci hai trasmesso. Ciao Marcello".

Luca Bongianni