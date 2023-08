Addio a Francesco Bufalini a Pisa: "Punto di riferimento"

Lutto a Pisa e in provincia nel mondo della musica e della pallacanestro. Dopo una lunga malattia è scomparso prematuramente all’età di 55 anni Francesco Bufalini, noto tecnico del suono, ma anche ex giocatore di basket nonché figlio della leggenda della pallacanestro italiana Sauro Bufalini, a cui è intitolato il campo del Cus Pisa. A darne notizia lo staff del Blitz Live Music Pub di Vicopisano, dove Bufalini aveva lavorato per tanti anni: "Lasci un vuoto incolmabile - hanno dichiarato i gestori del Blitz David e Giovanni Niccolai -. Eri il nostro punto di riferimento. Se il Blitz è diventato grande lo dobbiamo a te. Ci mancherai tanto".

Come fonico del pub a San Giovanni alla Vena, Bufalini era molto apprezzato per la sua professionalità e molto spesso collaborava con i teatri e gli eventi di Pisa e provincia per le sue competenze, tanto da aver collaborato anche con Mario Biondi, Simone Cristicchi, Angelo Branduardi e il Maestro Beppe Vessicchio. Francesco Bufalini, prima ancora di essere tecnico del suono, aveva intrapreso la carriera cestistica, militando in alcune delle formazioni più importanti della regione. Dalla Ies Pisa, la Gmv Ghezzano, dove ha iniziato e terminato la carriera, passando per la Pielle Livorno, Empoli, ma anche la Pallacanestro Valdera. Aveva deciso di seguire le orme del padre Sauro, militando a lungo nei campi della regione. "Non solo era un compagno di squadra ma un vero e proprio esempio da seguire fuori e dentro dal campo di gioco - dichiara Andrea Panchetti, suo ex compagno di squadra -. Per me era un giovane ragazzo che si affacciava al mondo dei grandi. Con grande umiltà regalava sempre un sorriso a fine partita e rincuorava tutti". "Se ne va un gigante buono - scrivono amici e colleghi e su Facebook –. Si è sempre messo al servizio della musica e dei musicisti". I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10.30 alla chiesa di Latignano.

Michele Bufalino