Addio a Bob Mei. Famoso barman dell’Hotel Duomo

Ci ha lasciati alla bella età di 92 anni Bob Mei che fu uno dei personaggi più noti della città. Era stato per 45 anni il barman del Grand Hotel Duomo fin da quando, nel 1960, la famiglia Panichi inaugurò l’albergo di via Santa Maria.

Francesco Benedetti, direttore del Grand Hotel, ci ha detto: "Bob aveva lasciato il servizio da pochi anni ma restava la memoria storica dell’albergo. Una figura eccezionale che ha segnato la vita di tutti noi per oltre mezzo secolo. Bob era veramente un’istituzione, amatissimo da mio padre Marzio".

Per decenni, verso la clientela del “Duomo”, fatta di personaggi famosi della cultura, del cinema, dello sport, Bob sapeva sfoderare il suo sorriso bonario e un po’ complice: un barman veramente a cinque stelle. Dalla sua postazione sono passate generazioni di rotariani e di appartenenti a tutti gli altri club cittadini, con lui si sono confidate attrici famose, hanno scambiato battute visitatori illustri. Ma soprattutto tanti attori, dalla Loren a De Sica, tanto per fare due nomi non proprio minori.

Quando nel 1964 fu girato a Pisa il film hollywoodiano "Una Rolls-Royce tutta gialla", Bob ebbe sotto gli occhi per un mese Rex Harrison, Shirley MacLaine, Jean Moreau, Omar Sharif. Se tanti nomi famosi si sono fermati al suo bancone, era anche bello, dopo una cena, fare tappa al "Duomo" a consumare un Alexander o un Margarita: al bar sapevi di trovare sempre Bob, fino a tarda ora, pronto a scambiare una battuta.

In questo doloroso momento la nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla signora Elda e ai figli Piero e Armando. I funerali avranno luogo oggi alle 14,30 nella chiesa della Santissima Trinità, a Ghezzano.

r.c.