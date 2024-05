Addetto al delivery per reparto Ortofrutta

Azienda che opera dentro negozio Metro Cash and Carry di Pisa (Loc. Ospedaletto) ricerca per periodo da maggio a settembre (con possibilità di proroghe per ampliamento organico) una/o addetto reparto ortofrutta per servizio di delivery. La figura richiesta va ad affiancare la figura già operativa nel reparto. Il contratto è quello nazionale di logistica e trasporti, contratto a tempo determinato part/time a 15 ore settimanali con richiesta di ore di straordinario se il lavoro lo richiede. Lavoro notturno con inizio lavoro ore 20,30 dal lunedì al venerdì con le domeniche lavorative solo nel periodo estivo a girare. 14 mensilità come da contratto con straordinari, maggiorazione notturna e maggiorazioni nel lavoro domenicale o festivo. bSi richiede un minimo di esperienza nel settore. Inviare curriculum a [email protected]