Ad aprile fioriscono le Mura: tutti gli appuntamenti speciali

Pisa, 4 aprile 2025 – Ad aprile le Mura non dormono ma si animano con una serie di eventi ed iniziative. Il monumento è aperto tutti i giorni fino alle 20 e si prepara ad accogliere migliaia di visitatori attesi con la bella stagione, soprattutto nei week end di Pasqua e del 25 aprile. Tantissime le occasioni speciali di vivere il camminamento in maniera alternativa.

Si parte venerdì 4 aprile con le Mura di Pisa Night Experience, tour cinematografici notturni con coinvolgenti contenuti audio e video che permetteranno di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Le cine-guide condurranno i partecipanti sul camminamento in quota proiettando video sulle facciate e sulle Mura. Partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica Porta Pacis, arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli, biglietti a 10 euro, gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili.

Con la bella stagione sbocciano i fiori che crescono in quota e arricchiscono la passeggiata di colori e profumi. Sabato 12 aprile visita guidata speciale condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico che permetterà di approfondire la conoscenza della flora urbana dai famosi capperi agli arbusti, passando per tutte quelle piante che crescono nelle immediate vicinanze. Appuntamento alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli per proseguire nell’Orto Botanico, gioiello cittadino che racchiude specie vegetali e storie tutte da raccontare. Durata complessiva di circa tre ore, posti limitati, prenotazione via mail a [email protected] entro venerdì 11 aprile alle 12, biglietto a 9 euro che comprende l’accesso alle Mura e all’Orto Botanico.

Recentemente restaurato ed aperto al pubblico, il Bastione del Parlascio fu realizzato in più fasi da Filippo Brunelleschi e Nanni Unghero. Importante esempio di fortificazione italiana moderna, racconta un periodo storico specifico durante il quale Firenze cerca di consolidare la conquista della città alfea. Per scoprirne gli spazi interni ed esterni, la storia e le mille vicissitudini che la struttura ha attraversato, dall’uso come ghiacciaia (diacciaia in pisano) ad autofficina passando per rifugio antiaereo, sabato 19 e 26 aprile, visita guidata ‘Un bastione da scoprire’. Partenza alle 17 dal Bastione, arrivo in piazza dei Miracoli passando sul camminamento in quota. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, gratis per accompagnatori di persone con diversa abilità.

Le bombe, l’occupazione straniera, gli sfollati, la fame, le stragi, le vittime civili. Venerdì 25 aprile e venerdì 2 maggio, nella settimana della Liberazione, Mura di Pisa e Acquario della Memoria propongono Mura di Pisa Night Experience speciale Seconda Guerra Mondiale. Walking cinema in notturna, suoni ed immagini che narrano il passaggio del conflitto in città: l’entusiasmo degli inizi, il bombardamento del 31 agosto 1943, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell’Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, i rastrellamenti nazisti, fino al 2 settembre 1944, liberazione di Pisa. Partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica Porta Pacis, arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli, biglietti a 10 euro, gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili.

Continua tutto il mese al Parlascio la mostra 'Lanfranco Cionna, una vita nel colore', con le opere dell'artista marchigiano che da anni vive a Marti, nella provincia pisana. Scrive il critico d'arte e curatore della mostra Ilario Luperini: "La stesura uniforme dei colori quasi del tutto privi di sfumature, giustapposti, contribuisce a quell’atmosfera di imponderabile, geometrica assolutezza. Anche i riferimenti più realistici divengono astrazioni, controllati pensieri, in virtù della stilizzazione di volumi, dell’essenzialità caricaturale". Esposizione comprese nel prezzo del biglietto di ingresso alle Mura.

Info e prenotazioni disponibili sul sito www.muradipisa.it, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso le biglietterie negli orari di apertura.