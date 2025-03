Acqua e fango: "Ancora criticità sparse in Valdera"

Un ritorno alla normalità non semplice, ma agevolato dalla straordinaria sinergia di tante forze in campo su tutto il territorio. Intanto sotto l’ultimo scroscio di sabato sera, una nuova frana ha martoriato la Strada Provinciale 42 a Terricciola, da e per Chianni. Il sopralluogo – viene spiegato – ha evidenziato un importante fronte franoso, che rende impossibile la riapertura della strada. La Provincia eseguirà i lavori necessari alla risoluzione della frana con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità il prima possibile. Superata l’allerta rossa e quella arancione, a Casciana Terme Lari restano poche criticità ancora aperte. A Boschi di Lari, in via dei Boschi, l’intervento per rimuovere la frana – fa sapere il Comune sarà completato oggi. Il borgo è raggiungibile fino a via della Scuola dalle località Spinelli e Visconti. A Gramugnana, in via di Gerbina, c’è una frana che ha un fronte di circa 20 metri. A causa dell’interessamento anche di una linea aerea telefonica, l’intervento avverrà a partire da oggi. La famiglia che abita dopo la frana non è isolata: i mezzi, facendo attenzione, possono usufruire della porzione di viabilità ancora libera.

A Lari, in via Belvedere si sono verificati alcuni smottamenti sottostanti la scuola media e vicino ad una abitazione. Oggi saranno rimossi. A Usigliano in via della Montanina un muro di contenimento di una abitazione privata ha subito un cedimento strutturale con possibile crollo. La sottostante viabilità, di importanza secondaria, è stata interdetta. A Palaia, intanto, c’è stata la riapertura del parcheggio di Via Italia. E c’è stato il ripristino della corrente nelle frazioni di Colleoli e San Gervasio. Verso la normalità anche Fauglia, con il sindaco Lenzi che ringrazia i vigili del fuoco, la polizia municipale e le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza le famiglie residenti in via del Mazzoncino, fra queste una signora di 90 anni e un neonato.

Il fronte Fi-Pi-LI. L’allagamento in corrispondenza del cavalcavia ferroviario tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, ieri si stava lentamente abbassando con l’ausilio della consueta idrovora e di un’idrovora ausiliaria, e le squadre r per effettuare la pulizia e riaprirla al transito ieri pomeriggio erano già pronte. L’allagamento, in corrispondenza del fiume Isola, tra le uscite Vicarello e Lavoria, si sta anch’esso abbassando, ma più lentamente perché qui occorre solo attendere che defluisca l’acqua presente nei campi, fuoriuscita dagli argini rotti del fiume.

L’obiettivo già per la tarda serata di ieri era di liberare dall’acqua almeno le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni.

Carlo Baroni