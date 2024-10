Acli Pisa, nell’auditorium “Toniolo” dell'Opa celebrato il 27esimo congresso

Pisa, 7 ottobre 2024 – Come l’uccellino del racconto di Paulo Coelho che, con poche gocce d’acqua nel becco, vola verso l’incendio, benché consapevole di non poterlo spegnere da solo. E che, agli altri animali, che fuggendo lo prendono in giro, risponde così: “Lo so che da solo non ce la faccio, ma se tutti seguissero il mio esempio, riusciremo a dominare le fiamme e a salvare la foresta”. E’ l’immagine che chiude la relazione del presidente uscente Andrea Valente al 27esimo congresso delle Acli provinciali che si è celebrato sabato all’auditorium “Toniolo” dell’Opera della Primaziale, il primo con la nuova denominazione di Acli provinciali di Pisa e Lucca, approvata all’unanimità dai partecipanti. “Perché – ha spiegato – come associazione, nel tempo che stiamo vivendo, siamo chiamati soprattutto a questo, a testimoniare, pur consapevoli della nostra piccolezza, che c’è un’altra strada che può e deve essere percorsa”. E il riferimento è anche e soprattutto al “coraggio della pace”, il tema che ha dato il titolo al congresso delle Acli pisane ma anche di quelle nazionali.

È stata una relazione a due voci quella al centro del congresso provinciale 2024 che si è svolto in un clima festoso e con la presenza di tantissimi giovani. Aperta da Paolo Martinelli, l’ex presidente che ha guidato l’associazione per i primi due anni del quadriennio che si è chiuso sabato. “Una scelta non solo giusta e dovuta, ma che faccio anche con estremo piacere, perché con Paolo (Martinelli nr), da vicepresidente, ho condiviso praticamente tutto” ha spiegato Valente. Prima di riprendere la parola e snocciolare anche alcuni dati che danno conto della rilevanza, ma anche della complessità delle Acli provinciali: “Con 6.858 soci, già prima dell’unione con Lucca, eravamo l’associazione con il maggior numero di iscritti della Toscana e, adesso, con le due province insieme, siamo saliti a 7.505” ha spiegato.

Il congresso si era aperto con il videomessaggio di saluto di Emiliano Manfredonia, pisano e presidente nazionale: “Siamo una piccola cosa – ha detto - ma se tutte le Acli portano una parola di pace e di speranza, possiamo cambiare almeno un po’ questo mondo troppo chiuso e rassegnato”. Praticamente un assist per l’intervento di monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia e biblista, ma anche fondatore e promotore del Gruppo “Jagerstatter per la non violenza”. Che ha indicato proprio “la teoria e la pratica della non violenza come opzione e via da percorrere per la chiesa cattolica, anche con investimenti di risorse umane ed economiche per la ricerca e la sperimentazione dei mezzi non violenti e con il coraggio di unirsi in questo a tutti gli uomini di buona volontà”. Lanciando anche una proposta: “Sarebbe davvero un gran segno se la Cei destinasse una quota dei fondi otto per mille per sostenere i corsi di laurea in scienze della pace”.

Nel pomeriggio, invece, il momento elettivo con le votazioni per il nuovo consiglio provinciale delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, che lunedì prossimo (14 ottobre) sarà chiamato ad eleggere il nuovo presidente, e per i delegati che rappresenteranno Pisa e Lucca ai congressi regionale e provinciale. Di seguito i nomi di tutti gli eletti.

Nuovo consiglio provinciale: Rachele Antonelli, Lorenzo Bravetti, Francesco Calvetti, Valentina Conti, Luca Ciucci, Fausto Cudazzo, Otello Filippi, Silvia Innocenti, Abdalla Nora Khaledfarag, Renato Lemmi, Stefania Monetti, Laura Mureddu, Stefania Ricci, Giulia Vairani, Andrea Valente e Cristina Valtriani.

Delegati al congresso nazionale Acli: Rachele Antonelli, Lorenzo Bravetti, Francesco Calvetti, Luca Ciucci, Paolo Martinelli, Giacomo Martelli, Stefania Monetti, Elena Pampana, Andrea Valente e Cristina Valtriani.

Delegati al congresso regionale Acli: Paolo Amato, Grazia Ambrosino, Rachele Antonelli, Lorenzo Bravetti, Gabriele Burchi, Luca Ciucci, Olimpia Conforti, Otello Filippi, Simone Fulghesu, Michele Guidi, Silvia Innocenti, Alberto Marco Maia Macerata, Emiliano Manfredonia, Giacomo Martelli, Paolo Martinelli, Barbara Milani, Stefano Monetti, Laura Mureddu, Elena Pampana, Giulia Vairani, Andrea Valente, Cristina Valtriani e Vincenzo Vitarelli.