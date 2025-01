Acli, la settimana del tesseramento

Si comincia da Montopoli, sabato e domenica. Si prosegue a San Piero a Grado, Luciana, Montecalvoli, Orciatico, Santa Maria a Monte e Lugliano (Barga), in festa nella giornata di domenica. E nei giorni successivi sarà la volta tutti gli altri circoli. Il prossimo sarà un fine settimana di momenti conviviali e celebrazioni in tantissimi circoli delle province di Pisa e Lucca: alle Acli si festeggia il “tesseramento 2025” con un pensiero sempre rivolto alla pace. Perché in tutti i luoghi che parteciperanno alla festa ci sarà una lanterna verde, quella che utilizzavano le famiglie polacche per segnalare la disponibilità ad accogliere i profughi bloccati al confine con la Bielorussia e divenuto nel tempo simbolo globale di accoglienza e di pace. "Lo avevamo già utilizzato in altre occasioni e torniamo a farlo stavolta – dice il presidente Andrea Valente -: a tutti i circoli abbiamo chiesto di collocare una cesta vicino alla lanterna in cui, chiunque lo vuole, potrà lasciare un pensiero di pace, che sarà la nostra bussola anche per tutto il 2025".

Il 2024 si è chiuso con 8.081 soci quella di Pisa e Lucca come l’Acli provinciale con il maggior numero di tesserati della Toscana. "Il prossimo anno ci piacerebbe arrivare a 8.500 e non certo per battere un qualsiasi record – continua Valente-, ma perché pensiamo ci sia un grandissimo bisogno di una realtà come la nostra e degli strumenti di tutela che siamo in grado di dare attraverso i servizi offerti da Caf e patronato, divenuti indispensabili per l’esercizio dei diritti da parte dei cittadini, e dalle attività dei circoli e dei nuclei, preziosi punti di riferimento in un mondo in cui la voglia di aggregazione sembra sopita dopo la pandemia".

La “festa del tesseramento” inizia oggi nelle sedi dei patronati e dei Caf delle Acli delle province di Pisa e Lucca: fino a venerdì sarà possibile visitarli, incontrare operatori e volontari e, eventualmente, tesserarsi. Sabato 1 e domenica 2,invece, si sposta nei circoli: in moltissimi saranno organizzati anche momenti aggregativi, di festa e celebrativi. Anche lì ci saranno volontari a spiegare perché fare la tessera Acli 2025 e tutti i vantaggi collegati. Fino a venerdì 31 gennaio sarà possibile visitare le sedi dei patronati e dei Caf e incontrare gli operatori.