Acli Don Bosco: "Messa in ricordo di soci e volontari"

"Amareggia la consapevolezza che un patrimonio, fortemente radicato sul territorio, costruito anno dopo anno con costante impegno e non pochi sacrifici per dare a giovani e anziani un ambiente sano, apolitico e formativo sia andato disperso per la mancata concessione di un locale nonostante siano numerosi ed inutilizzati gli immobili di proprietà della Curia". Parola di Stefano Barsantini, medico marinese, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e aclista ricorda il vuoto lasciato sul territorio dalla chiusura del circolo Acli Don Bosco di Marina di Pisa segnalando che "l’8 dicembre ricorrenza dell’Immacolata Concezione e data della fondazione del circolo, come ogni anno, durante la messa, ringrazieremo tutti i soci e ricorderemo i presidenti che dal 1952 in poi hanno sostenuto con impegno e tenacia la crescita del nostro circolo". Barsantini ripercorre le principali tappe dell’esistenza del circolo di via Ivizza che "nel maggio del 2001 quando festeggiò il cinquantesimo anniversario della sua fondazione contava più di 200 soci".