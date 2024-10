Acli di Pisa e Lucca. Valente di nuovo al timone. Rielezione all’unanimità

Andrea Valente riconfermato alla guida delle Acli provinciali di Pisa e Lucca anche per il prossimo quadriennio. Quarantanove anni, ghezzanese d’origine poi trasferitosi nella parrocchia di Badia (Cascina), sposato con Agnese, due figli adolescenti (Matteo e Marta) , lavora come area manager della direzione commerciale dell’Aci per Toscana, Liguria e Sardegna, Valente, già responsabile diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi prima e della Pastorale giovanile poi, è entrato nelle Acli nel 2009 come responsabile amministrativo e, dopo sei anni da vicepresidente, nel gennaio 2023, ha raccolto il testimone da Paolo Martinelli. Il “via libera” del nuovo consiglio provinciale, eletto in occasione del 27esimo congresso, è arrivato all’unanimità lunedì sera nella biblioteca dell’ex Convento dei Cappuccini di San Giusto a cui ha preso parte anche il presidente nazionale Emiliano Manfredonia, pisano, a sua volta ex presidente delle Acli provinciali. "Continueremo ad essere un’associazione in uscita – ha detto Valente subito dopo l’elezione -, ma con la volontà di spingerci con un impegno ancora maggiore verso le parrocchie: vogliamo dar forma e contenuto all’ispirazione cristiana delle Acli mettendoci sempre di più al servizio della nostra chiesa diocesana edelle comunità parrocchiali". Il “nuovo” presidente ha anche nominato Silvia Innocenti come vicepresidente vicaria e Lorenzo Bravetti e Luca Ciucci vicepresidenti, mentre a Paolo Amato è stato affidato l’incarico di responsabile amministrativo e a Rachele Antonelli quello di responsabile dello sviluppo associativo. Sono i primi componenti del gruppo di presidenza, che sarà completato alla riunione del consiglio provinciale d’inizio novembre, con l’assegnazione delle altre deleghe. Michele Guidi, invece, è stato eletto come revisore dei conti, Francesco Calvetti rappresenterà le Acli di Pisa e Lucca nel prossimo consiglio regionale.