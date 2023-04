Accuse del ’corvo’ sui concorsi pubblici Nel mirino politici e i loro parenti

Non sarebbe campagna elettorale se non ci fosse un ’corvo’. Così, anche a Pisa il ‘delatore anonimo’ ha colpito quattro politici con l’obiettivo - tipico di chi verga lettere senza metterci la faccia - di diffamarli. Lasciamo da parte i nomi dei ’parenti illustri’ per citare invece quelli dei politici di centrodestra finiti nel mirino del ’corvo’: il sindaco Michele Conti, l’onorevole della Lega Edoardo Ziello, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e l’assessore Filippo Bedini. La lettera anonima inizia così: ’Questi sono i risultati di concorsi effettuati’: un concorso per C amministrativi al Comune, concorso per istruttore agronomo alla Pisamo e per referente comunicazione al Teatro Verdi. "Volete fare qualcosa o continuiamo nel far finta di niente? Alla faccia di coloro che partecipano speranzosi nei concorsi e si fanno il sede con studio e la pazienza". Il sindaco Conti liquida sul suo profilo Facebook: "Ringrazio la fonte anonima che in questi giorni sta sottolineando ai consiglieri e a tanti cittadini l’importante lavoro svolto da alcune persone che conosco in Comune e nelle municipalizzate. Voglio ricordare però che sono oltre 2000 coloro che non dedizione e responsabilità ogni giorno concorrono a rendere Pisa meravigliosa tra dipendenti comunali, Sepi, Pisamo, Farmacie, Teatro Verdi, Geofor e Acque Spa". Bedini: "Non voglio commentare lettere anonime. E’ un modo sporco di provare a far politica". Petrucci è furibondo: "E’ assurdo che un parente non possa fare concorsi. Quello fatto da mia sorella è un concorso pubblico che lei non ha vinto e vorrei chiarire che il presidente della commissione è stato indicato dall’ordine dei giornalisti". La lettera del ’corvo’ è stata scritta al computer, il nome del destinatario invece a mano, con grafia incerta tanto che la parola ’La Nazione’ è stata trasformata in ’Nazzone’ e poi corretta. Perchè a volte, si sa, anche i ’corvi’, possono fare qualche errore...

Michela Berti