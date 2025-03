"Accendi il tuo talento": open day

Accendi il tuo talento: venerdì 21 marzo alle 16 a Cascina, presso la Biblioteca Comunale in via Comaschi, la cooperativa Aforisma organizza un Open Day per presentare il progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. L’evento aperto a tutti, patrocinato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione Zona Pisana e dal Comune di Cascina, sarà l’occasione per informarsi sulle e possibilità messe in campo grazie a questa iniziativa che ha l’obiettivo di riaccendere i talenti dei giovani, riattivare l’interesse nella propria crescita personale e professionale e permettere di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze.

"L’Open Day del “Accendi il tuo Talento!” è un’opportunità importante di formazione e crescita personale e professionale per i giovani dell’intera zona pisana. - afferma Claudio Loconsole, presidente della conferenza zonale per l’educazione del Comune di Cascina – Grazie al lavoro dei partner e al sostegno della Regione, questo progetto rappresenta un ponte concreto tra le aspirazioni dei ragazzi e le reali possibilità di impiego nel nostro territorio. Come amministrazione, crediamo fermamente nel valore dell’istruzione e della formazione come strumenti per costruire il futuro dei nostri giovani e della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento per scoprire le numerose opportunità offerte e “accendere” il proprio talento”"