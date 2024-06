Abitanti segnalano pusher. Due arresti, uno è minore

Le segnalazioni sono cominciate alla fine dell’estate scorsa. Le lunghe indagini si sono poi concluse con due arresti a Putignano. Lo spaccio era stato registrato dalla rete di Sguardo di vicinato. "Abbiamo denunciato un’attività palese – spiega la presidente Alessandra Orlanza – Un grazie alla squadra mobile, ormai la nostra collaborazione con le forze dell’ordine è consolidata". Dopo alcuni servizi riservati di osservazione e pedinamento, gli investigatori hanno sorpreso due uomini (uno minorenne) nel parco adiacente alla Scuola Gamerra di via Ximenes. Stavano confezionando dosi. Hanno tentato la fuga - la ricostruzione – ma sono stati fermati. Avevano più di 400 gr. di eroina oltre a materiale per il confezionamento. Sequestrati un coltello a serramanico e alcuni telefoni cellulari. La droga avrebbe consentito di confezionare più di 2.000 dosi singole di eroina per un valore di mercato di circa 30.000 euro. I due - di origine tunisina - sono stati arrestati. L’adulto, 32enne, con precedenti, e un minorenne, senza precedenti penali, di fatto senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza.

A. C.