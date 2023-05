A Villa del Gombo vanno di scena Tommaso Novi e Azul Teatro

Dopo l’edizione dell’anno scorso che ha visto la partecipazione di più di mille persone tra i vari eventi organizzati a San Rossore, torna la rassegna culturale ViviParco. Si parte con una doppia anteprima (il 3 giugno) grazie alla musica di Tommaso Novi e al teatro della compagnia Azul che faranno vivere la villa del Gombo con il suo giardino e la vicina spiaggia delle Marinette. "Un luogo affascinante del Parco che abbiamo recentemente restaurato e che facciamo vivere con questi due eventi di qualità che abbiamo chiamanto ‘Aspettando ViviParco’, anticipazioni del calendario che per tutto luglio animerà il Parco - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - presentazioni di libri, mostre, dibattiti, musica, teatro: cultura, arte e soprattutto ambiente. Grazie all’importante contributo della Fondazione Pisa". Sempre Bani aggiunge: "Il parco non è un mausoleo, il parco va vissuto nel rispetto della sua straordinaria valenza paesaggistica e di tutela della biodiversità".

Si parte sabato 3 giugno con "Fischio la musica della mia vita", concerto di Tommaso Novi nel giardino della Villa del Gombo. Un percorso attraverso la musica che lo ha formato e ispirato: voce, pianoforte e fischio, da sempre marchio di fabbrica del cantautore. Novi si esibirà con le musiciste canadesi Melissa Doucet e Christina Beaudy-Cardenas.

L’evento è inserito nel programma Migrazioni Sonore organizzato da Produzione Musica (Tpm) e Salty Music, un progetto che parte dalla Toscana e che a ottobre volerà in Canada per un cartello di date a Montréal per promuovere la musica italiana e toscana nel mondo. Si continua con Sentieri#10, nuovo spettacolo itinerante di Azul Teatro che offre l’occasione unica di visitare la Tenuta del Gombo e gli interni della Ex-Villa Presidenziale nel Parco di San Rossore da poco ristrutturata. Avvalendosi di molteplici forme espressive come musica, teatro, danza e poesia, lo spettacolo coinvolge un cast di 12 performer. Gli spettatori saranno non più di 35 per replica al fine di mantenere l’esperienza intima ed immersiva. L’evento debutta venerdì 9 giugno e sarà replicato il 10,11, 24 e 25 giugno. I posti sono limitati, per la prenotazione consultare il sito www.azulteatro.com. Maurizio Sbrana della Fondazione Pisa conclude: "Questo è un progetto assolutamente condiviso perché è di alta qualità e dai molteplici risvolti culturali e di promozione rispettosa del territorio". Andrea Fornai, Salty Music, progetto Migrazioni Sonore, Francesco Mariotti, Produzione Musica, Serena Gatti e Raffaele Natali di Azul Teatro.

Carlo Venturini