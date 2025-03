A Spazio Mumu. Vernacolo Vivo e Mosaico Pisa

SAN GIULIANO TERMERiparte la stagione di Spazio MUMU, che con Acquario della Memoria e il sostegno della Fondazione Pisa dà il via anche a un lungo progetto di raccolta, recupero e valorizzazione delle pellicole in super8 e dei film di famiglia in città. Primo appuntamento stasera, giornata mondiale della poesia. Per l’occasione Lorenzo Gremigni e Miriano Vanozzi guideranno una serata all’insegna del vernacolo, dell’ironia e dell’amore per Pisa: “Vernacolo vivo- Voci e volti della letteratura pisana d’oggi” ovvero “una ganzata con un mucchio di brodi sul palco, e anche qualche bischero”. Racconti, poesie, aneddoti e canzoni con la partecipazione di Leonardo Ferri e Fabiano Cambule, e l’intervento di poeti pisani in attività di servizio e di giovanissimi interpreti emergenti. La fisarmonica di Franco Bonsignori accompagnerà la serata, incluse sonorizzazioni dal vivo di brevi filmati in super8, della città fra gli anni 40 e gli anni 60. A completare lo spettacolo proiezioni video a cura di Lorenzo Garzella e Acquario della Memoria. Sarà l’occasione per presentare il progetto “Mosaico Pisa”, finanziato dalla Fondazione Pisa, e realizzato in collaborazione con Unipi e l’inizio di una campagna di raccolta di vecchie pellicole rivolta a tutti i cittadini e a tutte le associazioni. L’appello è cercare nei cassetti, nelle soffitte e nei garage e di portare le bobine ad Acquario della Memoria: saranno restaurate e digitalizzate gratuitamente e - dopo aver fornito i file ai proprietari - i filmati entreranno a far parte di un archivio collettivo e saranno riutilizzati per eventi e proiezioni. Tema principale è il rapporto fra la città e l’Università - “Mosaico Unipi” - ma chiunque fosse interessato, se in possesso di un filmato d’epoca in pellicola, di qualsiasi genere, è chiamato a contattare l’associazione. Contatti: 3716520416, [email protected]. Saranno attivati anche punti di raccolta in città. La serata speciale è offerta gratuitamente a tutti i soci di Acquario della Memoria, ingresso con tessera MUmu/Entes (costo tessera 5€, a Pisa valida anche per Exwide, Deposito Pontecorvo e la Centrale). Apertura è dalle 19.30 con proiezioni d’epoca e apericena su prenotazione riservato ai tesserati (10€). Lo spettacolo inizia alle 21.