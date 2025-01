A San Rossore una Befana al galoppo

All’ippodromo di San Rossore la Befana viene al galoppo. Oggi avverrà infatti la tradizionale distribuzione delle trecento calze della Befana che fu rimandata la scorsa domenica per le pessime condizioni del tempo. La Befana arriverà sul parterre con la golfcar dirigendosi poi verso il parco giochi con il suo carico di calze che saranno consegnate ai bambini che avranno ritirato il ticket all’ingresso principale. Nel pomeriggio si alterneranno altri momenti di evasione destinati al pubblico come lo spettacolo di danze caraibiche dopo la 2^, la 4^ e la 6^ corsa.

E veniamo ai cavalli. Grandi nomi nei premi sono riconducibili alla storia dell’ippica pisana e nazionale. Armando e Roberto Renzoni sono riuniti in una stessa corsa poiché Armando, dapprima bravissimo gentleman rider e poi trainer, scomparve in ancor giovane età dopo aver conseguito un ricco palmares di successi cosicché il suo ricordo viene oggi accomunato a quello del padre Roberto che fu un fantino sopraffino e in seguito trainer. La corsa a loro dedicata è una condizionata per cavalli di 3 anni sui 1500 metri che ha raccolto sei ottimi soggetti alle gabbie di partenza. E se i Renzoni, padre e figlio, avranno il loro meritato spazio, un’adeguata importanza è riservata anche a Ersilio Verricelli. Giovanissimo allievo, diventò in seguito allenatore riuscendo ad affermarsi con la forza del sacrificio e del lavoro fino ad affermarsi come uno dei più apprezzati soprattutto in terra Toscana. Anche questa corsa è una condizionata ma per 4 anni e oltre ed è sulla severa distanza dei 2200 metri. Otto i cavalli al via, tutti soggetti che hanno dimostrato indiscutibili doti di stamina.

Una terza corsa che merita grande attenzione è il premio “Società Italiana di Mascalcia”, dedicato all’arte più antica usata per una corretta gestione del cavallo, sia nella guerra che nel lavoro e infine nello sport. La corsa è un Handicap Limitato sulla distanza dei 1500 metri con 13 cavalli al via: pronostico tanto complicato che la corsa è stata indicata come tris straordinaria nel palinsesto nazionale. Le altre corse del pomeriggio domenicale, peraltro tutte numerose e di non facile decifrazione tecnica, sono dedicate ad appassionati del galoppo che possiamo considerare ‘storici’ quali furono Vittorio Bedini, Massimiliano Losi e Angiolo Grassini, che fu anche per molti anni collaboratore della società Alfea.

Sette le corse in programma, si inizia alle 13,25; questi i nostri favoriti: I corsa: Celtico Arcano, Ancora Drago, Moakado; II: Tindari, Muntjak; III: Lord Howe, Never Say Boo, Golden Fair; IV: Cime Pempestose, Fly By Fly, Il Grande Black; V: Dusan, Finch, Maria Sole; VI: Native Beach. Muratone, Boafo Boy; VII: Zeta Penny, Eclettico, Borreale.