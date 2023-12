A Pisa si celebra l’Hannukah insieme a cristiani e musulmani

Un momento di condivisione, un segno di speranza e di pace con invito a la città. Il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e intitolato quest’anno “Siamo tutti un miracolo”, spalanca le porte per la festività di Hanukkah, la Festa dei Lumi, che prevede l’accensione delle hanukkioth, tradizionali candelabri a otto bracci. Giovedì 14 dicembre, alle 18, sarà acceso l’ottavo e ultimo lume di Hanukkah. "Abbiamo deciso di farlo pubblicamente – annuncia il presidente della Comunità Andrea Gottfried (direttore artistico di Nessiah) - come gesto per evidenziare l’appartenenza della Comunità Ebraica alla cittadinanza e l’apertura verso tutti coloro che abbiano il piacere di condividere le nostre tradizioni. La luce rappresenta la speranza di illuminare l’umanità e di allontanarla dal buio delle tenebre. Mai come in questo momento storico è importante credere ad un percorso di pace condiviso". Ulteriore conferma di questa volontà sarà l’abbraccio tra la comunità ebraica e le altre fedi religiose. All’accensione interverranno Aisha Lazzerini, consigliera Coreis-Comunità Religiosa Islamica Italiana, e Luisa Locorotondo, incaricata regionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale toscana. L’accensione pubblica, alla presenza delle autorità di Pisa e Viareggio, sarà nella piazzetta di fronte all’ingresso secondario della sinagoga in via Palestro 24. Poi, chi vorrà, potrà proseguire partecipando alla cerimonia con Rav Avraham Dayan, rabbino capo di Livorno. La Festa dei Lumi sarà preceduta, domanialle 18 allo Spazio Arsenale in via San Martino, dalla proiezione gratuita di “Crimini e misfatti”, film del 1989 scritto, diretto e interpretato da Woody Allen (in lingua originale con sottotitoli in italiano). Tutte le info www.festivalnessiah.it