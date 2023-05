A Pisa l’edizione 2023 della scuola nazionale di linguistica computazionale

Pisa, 25 maggio 2023 – Sono in arrivo a Pisa più di duecento studenti magistrali, dottorandi e post-doc dall’Italia e dall’estero per frequentare le Lectures on Computational Linguistics, iniziativa annuale dell’AILC, l’Associazione Italiana di Linguistica Computazionale che si svolge dal 29 al 31 maggio al Polo Piagge dell’Università di Pisa (via Matteucci 11). Obiettivo delle Lectures è quello di offrire una “scuola” nazionale per le aree della linguistica computazionale e del trattamento automatico del linguaggio.

Le AILC Lectures del 2023 sono organizzate da Alessandro Lenci (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa) e Felice Dell’Orletta (ILC-CNR). Questa edizione 2023 si focalizzerà sui più recenti modelli di apprendimento e di rappresentazione della conoscenza in contesti mono- e multi-modali, con particolare riferimento all’ultima generazione di neural language models come il famoso chatGPT. Verranno affrontati aspetti legati ai processi di generazione e trasferimento della conoscenza, alla loro interpretazione e spiegabilità. Le tematiche verranno declinate sia in un’ottica teorica di studio linguistico e informatico sia in scenari applicativi orientati alle Digital Humanities.

L’organizzazione delle Lectures è coordinata con l’evento parallelo Ital-IA, la conferenza sull’intelligenza artificiale organizzata dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). Il programma dell’iniziativa è disponibile su questo sito: https://www.ai-lc.it/en/lectures-2/lectures-2023/.