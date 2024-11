A Pisa arrivano 80 ragazzi da tutta Europa messi alla prova dai manager di grandi aziende

Pisa, 12 novembre 2024 - La formazione universitaria e il mondo delle imprese si incontrano a Pisa venerdì 15 e sabato 16 novembre alla sesta edizione del Sant'Anna Business Game, organizzato dalla Junior Enterprise Business & Engineering (JEBE), l’associazione studentesca che riunisce allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L’evento è un’opportunità per mettere in contatto 80 giovani talenti di numerose università italiane ed europee con il mondo del lavoro, anche in un’ottica di placement.

Grazie alla collaborazione con il network universitario europeo EELISA, a cui per l’Italia aderiscono Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore, il Sant’Anna Business Game potrà ampliare la sua dimensione internazionale, grazie alla partecipazione di un sempre crescente numero di partecipanti dalle università partner.

L'obiettivo del Sant’Anna Business Game è stimolare la collaborazione e la competizione, offrendo la possibilità di confrontarsi su casi aziendali e reali di business, proposti da aziende leader. Saranno i manager a proporre a studentesse e studenti la risoluzione di casi aziendali che richiedono l'applicazione di competenze in ambito gestionale, ingegneristico e finanziario.

Oltre alla competizione, il programma prevede anche momenti di networking e confronto. Le aziende avranno l'opportunità di esaminare i curricula delle candidate e dei candidati, per avviare colloqui conoscitivi o finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro. La mattina di sabato 16 novembre sarà dedicata a una sorta di job fair, durante la quale le aziende presenteranno i propri progetti e interagiranno in modo diretto con chi partecipa al Sant’Anna Business Game, favorendo opportunità di inserimento professionale.

Per questa sesta edizione il Sant’Anna Business Game conta su partner di prestigio, come Bain & Company e Philip Morris, che organizzeranno e presenteranno le sfide aziendali; altre realtà come Eurizon/IntesaSanPaolo, Amplifon, Fineco, Iuvo, Lab22 e Hynthelo parteciperanno all'evento, offrendo un'interazione diretta con i partecipanti per presentarsi. Il Sant’Anna Business Game conta sul patrocinio di Rai Toscana e del Comune di Pisa.

Per ulteriori approfondimenti e per presentare la propria partecipazione: https://businessgame2024.jebesantanna.it/.