A Peccioli la cena di beneficenza di La Vita Oltre Lo Specchio

Pisa, 19 agosto 2024 - Una cena per i progetti sui disturbi alimentari per minori. L'idea è dell'associazione La Vita Oltre Lo Specchio, che, da oltre 10 anni, svolge attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di sostegno sui disturbi alimentari, venendo incontro ai malati e alle loro famiglie. La cena di raccolta fondi si terrà sabato 14 settembre alle 20:00 al Centro Polivalente di Peccioli (Ex scuole elementari Giosuè Carducci) in Via Vittorio Veneto, 46, 56037 Fabbrica di Peccioli ed è in collaborazione con l'associazione di Peccioli Noi Per Voi.

Il menù prevede l'antipasto, un crostino con pomodorini, un crostino con fegatini e un'insalatina sfiziosa; la lasagna al pomodoro; l'arista o roastbeef con patate arrosto; dolce e caffé; acqua e vino. Ci saranno alternative per vegetariani e vegani. La cena sarà accompagnata da musica jazz e ci saranno tante altre sorprese. Il costo è ad offerta a partire da 25 euro: il ricavato verrà devoluto ai progetti dell'associazione La Vita Oltre Lo Specchio.

La prenotazione è obbligatoria ed è necessario scrivere alla mail [email protected] o inviare un messaggio Whatsapp/chiamare i numeri 3663075799 o 3332464813.