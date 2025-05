A Oratoio si inaugura il murale “Vivere a colori”

Pisa, 30 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, alle 16.30, in Via Castelfidardo, nel quartiere di Oratoio a Pisa, si terrà l’inaugurazione dell’opera murale realizzata nell’ambito del progetto “Vivere a Colori”, promosso dalle associazioni Eppursimuove ASD APS, Ospedalieri Volley Pisa ASD APS e Arcadia ASD APS, vincitrici del Bando “Arte e disabilità” e promosso dal Comune di Pisa.

Il progetto ha coinvolto numerosi enti del territorio, tra cui la Magistratura dei Leoni, Scintilla Calcio ASD, il Circolo Ricreativo Sportivo Dipendenti Ospedalieri di Pisa ASD APS, il Comitato di Riglione e Oratoio, AIPD, ACSI Pisa, la Proloco città di Pisa e l’Associazione Lucani a Pisa. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle scuole e dei cittadini, sviluppando attività educative e creative finalizzate alla promozione dell’inclusione sociale e del rispetto delle diversità.

“L’inaugurazione dell’opera ‘Vivere a Colori’ rappresenta un momento significativo per la nostra città – dichiara l’assessore alla disabilità Giulia Gambini – frutto di un percorso costruito con impegno, dedizione e partecipazione attiva da parte di numerosi soggetti del territorio. Il Comune di Pisa ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, riconoscendo nel progetto un esempio concreto di come arte, educazione e inclusione possano dialogare in modo efficace, generando valore per l’intera comunità. Ringrazio le associazioni promotrici, le scuole, i cittadini e tutti i partner coinvolti per il lavoro svolto in sinergia. È attraverso progetti come questo che si rafforza il senso di appartenenza, si costruiscono relazioni positive e si promuove una cultura del rispetto e della partecipazione. L’Amministrazione continuerà a sostenere con attenzione e responsabilità percorsi che, come ‘Vivere a Colori’, mettono al centro la persona e la valorizzano come risorsa per la crescita sociale e culturale della città”.

L’opera è stata realizzata dall’artista Vita Malvaso, che ha accompagnato il percorso creativo fino alla produzione del murale, esito di un processo condiviso nato nei laboratori scolastici e comunitari. Il progetto ha previsto momenti di confronto, riflessione e collaborazione che hanno coinvolto bambini, insegnanti, educatori e rappresentanti delle realtà associative locali.

Il programma dell’inaugurazione prevede, alle 16.30, la presentazione del progetto da parte dei presidenti delle associazioni promotrici e dei partner. Alle 17 seguiranno gli interventi dei rappresentanti del Comune di Pisa, tra cui l’assessore alla disabilità Giulia Gambini. Alle 17.30 l’artista Vita Malvaso illustrerà l’opera. Alle 18 sono previsti momenti di festa con la partecipazione delle associazioni, della Magistratura dei Leoni e dei residenti del quartiere, accompagnati dalla lettura pubblica dei “pensieri condivisi”. La chiusura dell’evento è prevista per le 18.30.