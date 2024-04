A Cascina torna la Giornata per le pari opportunità

Cascina, 20 aprile 2024 – Tornerà domenica 21 aprile, a partire dalle 15:00 in Corso Matteotti e in Piazza dei Caduti la giornata per le pari opportunità e la non discriminazione, organizzata dalla Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione di Cascina. L’iniziativa è stata comunicata dalla assessora Giulia Guainai su Facebook. Fino alle 18:00 saranno presenti in piazza degli stand informativi di associazioni del territorio attive nel campo dei diritti e delle pari opportunità, mentre alle 15:30 si terrà la premiazione del concorso rivolto agli istituti comprensivi cascinesi - l’Istituto comprensivo Paolo Borsellino, l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone e l’Istituto Comprensivo Fabrizio De André - per la produzione di elaborati in forma scritta riguardanti i temi delle pari opportunità e la non discriminazione. Dalle 16:00 si terranno alcune attività inclusive, come la “Libreria Vivente in Piazza”, il laboratorio di fumetti in corso e la “Caccia al Diritto”, alla fine della quale chi riuscirà a completare tutto il percorso riceverà un premio offerto dall’associazione ONLUS Grande Gio’. A tutti i partecipanti verrà offerta la merenda da Unicoop Firenze – Sezione soci Cascina. Tra le varie associazioni che aderiscono all’evento si legge quello della Misericordia di Cascina, della Pubblica Assistenza di Cascina, della Croce Rossa, dell’Avis Comunale di Pisa e della Casa della Donna.